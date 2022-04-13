房價、房貸利同步上揚 新屋投資客買家漸增

由於房價高企及房貸利率攀升，一般民眾已無力購買新屋，目前房市的大量買家來自投資客，購買後用來租給其他人。圖為麻州一處房屋求售。(美聯社)

由於房價及房貸利率 同步上揚，讓許多想要購屋置產者望屋興嘆；「華爾街日報」(WSJ)報導，現在許多新建屋的買家來自口袋夠深的投資 客，這些投資者或租屋商買下新屋之後，再將其租給一般民眾。

地產諮詢商John Burns及全國租房協會(NRHC)的數據顯示，用於出租的投資者在去年第四季購買的房屋中，超過25%為新屋，而在2019年第三季，此數字只有3%。

政府的數據則顯示，今年2月興建中的新屋總共79萬9000戶，較去年同期多28%；地產研究諮詢商Zelman & Associates則指出，大型投資者為進場購買用於出租的新屋，已準備高達890億元的資金，但目前只動用約25%。

這些數據表明，雖然目前新建屋的買家絕大多數依然來自個人或家庭，但投資客的比率可能會逐漸上升，尤其是隨著房貸利率走揚，讓購屋的門檻愈來愈高。

房地美(Freddie Mac)的數據顯示，「30年期固定利率房屋抵押貸款 」(30-year fixed mortgage)平均利率在本月7日來到4.72%，遠高於去年同期的2.97%。

抵押貸款銀行協會(MBA)的數據則顯示，4月前七天的房貸申請量較去年同期驟減41%；顯示現在要進場房市的難度愈來愈高。

對不少建商而言，直接將新建屋成批的賣給資金雄厚的投資者，是快速獲利的省事方法；故現在已有建商表示，要把新建屋全數賣給這些用於出租的投資者。

部分投資機構主張，他們大舉買入房屋、用於出租之後，可以讓許多無法負擔房價的家庭住到他們心目中的理想社區，也能提供一種更為踏實的感覺。

全美房屋建築商協會(NAHB)首席經濟學者狄茲(Robert Dietz)就表示，現在對建商來說，將新屋賣給用於出租的投資者變得更有吸引力，「尤其是那些專門將房屋租給剛進入市場買家」，因為房屋的潛在需求依然夠高，針對個別家庭出租房屋的市場還能強勁一段時間。