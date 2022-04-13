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油價漲48% 二手車貴35% 物價指數同比漲幅創40年來最高

記者顏伶如／綜合報導
上月通膨漲幅已達8.5%，為1981年來最大，其中食品漲幅十分顯著。(Getty Images)
上月通膨漲幅已達8.5%，為1981年來最大，其中食品漲幅十分顯著。(Getty Images)

勞工部12日指出，作為廣義通貨膨脹指標的消費者物價指數(consumer-price index，CPI)，今年3月較去年同期增加8.5%，創下1981年以來最大年度漲幅。從食物、房屋到各種日常生活必需品萬物齊漲，美國消費者叫苦連天，汽油價格過去12個月裡飆漲48%，二手車價格也貴了35%。美聯社報導分析，某些民眾雖然獲得加薪，卻因通膨高漲而被抵消。

路透報導，通膨嚴重，而且汽油價格因為俄烏戰爭而創下新高，聯邦準備理事會(Federal Reserve)下個月可能升息2碼。

導致物價上漲的因素包括供應鏈大塞車、消費者市場需求量強勁，以及俄烏戰爭爆發打亂了全球糧食及能源市場。通膨指數從今年2月至3月間增加1.2%，成為2005年以來最大單月漲幅，其中僅汽油價格上漲就占了一半因素。

經濟領域裡的各個項目，與一年之前價格相比幾乎全面變貴。油價在過去12個月裡漲了48%，二手車價格也增加35%，臥室家具價格增加14.7%，西裝及男性外套也貴了14.5%。另外，日常生活用品價格上揚10%，培根肉及橙子都比一年前貴約18%

美國汽車協會(AAA)統計顯示，目前全美汽油價格平均每加侖為4.10元，比一年前多43%，不過過去兩周價格已有小幅回落。

美聯社分析，就在通膨一路走高的同一時間，美國就業市場欣欣向榮，整體經濟表現頗為紮實。今年3月，全美增加約43萬1000個工作機會，創下連續11個月至少增加40萬個就業機會的紀錄。在2021年中，全美增加共計670萬個職缺，寫下史上最高年度紀錄。目前正在徵人的職缺幾乎創下新高，裁員人數則是1968年以來最低紀錄，失業率維持在近半世紀以來的最低點。

路透報導指出，專家表示，後疫情時期通膨嚴重的尖峰期，很可能已經過去。聯準會今年3月升息1碼，這是聯準會三年多來首度升息。報導指出，聯準會下個月可能還會再升息2碼。

上月油價平均飆升48%，令駕車人大呼受不了。圖為馬里蘭州一加油站。(歐新社)
上月油價平均飆升48%，令駕車人大呼受不了。圖為馬里蘭州一加油站。(歐新社)

油價 升息 聯準會

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