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普亭：侵烏別無選擇 和談陷僵局將續推戰爭達目標

編譯潘勛／綜合12日電
俄國總統普亭(右)12日會見白俄羅斯總統盧卡申科(左)，稱與烏克蘭的和平談判已陷僵局，並矢言持續血腥戰爭直全面達成目標。(美聯社)
俄國總統普亭(右)12日會見白俄羅斯總統盧卡申科(左)，稱與烏克蘭的和平談判已陷僵局，並矢言持續血腥戰爭直全面達成目標。(美聯社)

俄羅斯總統普亭12日會見白俄羅斯總統盧卡申科(Aleksandr Lukashenko)後在聯合記者會上表示，入侵烏克蘭為悲劇，但別無選擇，與烏國的和談已陷入僵局，俄國將推動戰爭到全面達成目標；普亭另斥責烏國布查鎮發生屠殺為假新聞；西方對俄國的經濟制裁雖造成「某些結果」，但俄方將分配更多資源來支撐經濟。

普亭與盧卡申科前往俄國太空發射基地訪視時，隨扈攜帶象徵俄國核戰力的「核足球」公事包，令人側目。

盧卡申科聲稱，所謂烏國境內大屠殺的證據，事實上都是英國情報單位炮製栽贜。

普亭指出，烏國3月在土耳其伊斯坦堡與俄國談判後，竟然改變立場，本周內態度又改，因此俄、烏和平談判已陷入僵局；非到達成協議，不然俄國的「特別軍事行動」將持續下去。

普亭承認，由美國帶頭的西方對俄國發動經濟「閃電戰」，已造成某些結果，但俄國經濟能承受制裁的第一波衝擊，例如盧布幣值已回升，俄國中央銀行也決定調降指標利率；另外，全世界對俄國出口的糧食、能源依賴極深，承受不起全然孤立俄國。

普亭承認，俄國政府必須調度某些資源以因應當前局勢，支撐經濟，但他稱頌與某些沒加入美方制裁的國家合作已出成果，「別搞錯了，俄國經濟會適應新環境，若無法出口到某國，永遠還有第三國；無法由某國採買到東西，還有第四方可以取得；單一國家休想再主宰全世界」。

普亭以世界糧食供應為例批評西方，稱西方若無法有力與俄國共事，「全球市場將發生糧食不足」；聯合國及人權團體表示俄烏戰爭及相應而起的制裁，已損及小麥及肥料的供應，兩者價格上漲將影響到12億人；普亭指出，價格將繼續上漲，一切都要歸因西方國家犯錯；西方再把金融、保險及海運惡化下去，情勢只有更糟，糧價高漲等問題勢將導致世上很多地區發生飢荒，人口流動往包括歐洲等地。

普亭重申自己認為俄國、白俄羅斯及烏克蘭代表同一民族的三個部分，俄國是被迫入侵烏克蘭的，「烏國發生的事誠為悲劇，但烏方讓我國別無選擇」；俄國軍事行動的「目標絕對清晰、高貴，是正確決定」；普亭另警告西方，即日起俄國永不再依賴他們。

普亭與盧卡申科來到太空發射基地後指出，蘇聯太空計畫的成功正是證據，顯示俄國碰到艱難狀況，仍能成就不凡事業。

俄國 普亭 白俄羅斯

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