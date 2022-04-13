「侵烏非將軍策畫」華郵：普亭狂妄傲慢又隔絕誤判形勢

俄國總統普亭發動侵烏戰爭進展未如預期，原因在於傲慢狂妄而又隔絕。圖為馬立波的俄軍12日為坦克裝子彈，準備發起新的攻勢。（路透）

華盛頓郵報(WP)報導，俄羅斯總統普亭 (Vladimir Putin)大舉進攻烏克蘭 已逾六周，導致數千名俄軍陣亡，俄軍撤離三大前線，俄國 則更遭國際社會進一步隔絕，而且軍事目標也幾未達成；美國和歐洲官員認為，普亭慘敗原因在於他接收具偏見的片面資訊，未廣納建言，仰賴俄國帝國歷史經驗而失算，並狂妄認為可快速拿下烏克蘭。

各界紛表疑惑，普亭熟悉安全政策，且曾抨擊引發更迭政權的戰爭很愚蠢，怎會迷糊深陷當前的戰略泥淖之中？俄國怎會對烏克蘭如此失算？美國和歐洲官員認為，普亭狂妄傲慢又隔絕，身邊環繞許多偏見和片面資訊，他單方面做出災難性的決策，又未廣納徵詢顧問意見。

美歐官員表示，普亭執意派俄軍入侵烏克蘭，滿心認為他有能力速戰速決得勝，並靠獨裁體制瓦解國內反對聲音；普亭參考俄羅斯帝國的歷史，支持自己的看法，最後錯估烏克蘭情勢。

在俄國侵略烏克蘭前，許多歐洲和烏克蘭領袖駁斥俄國入侵的可能性，因為俄軍集結在邊界的軍力不足以多方進攻與後續占領；但他們沒料到俄國深信這些有漏洞的預測，例如俄國低估烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)和烏克蘭抵抗的意志，分析師認為，這場行動處處都有普亭的「足跡」。

倫敦大學俄國專家加略提(Mark Galeotti)表示：「這場軍事行動很明顯是由特工策畫，而非出自將軍之手。」

美歐官員表示，普亭高度掌握侵烏計畫，許多高層軍事指揮官和受信賴的顧問也不知曉。普亭不用智慧手機，也少用網路，他多年來倚賴俄國獨立新聞，並建立起無實質回饋和無異議的獨裁政府體制。

美歐官員今年初表示，普亭打造出他的同溫層，加略提說普亭顧問都聽說「不能把壞消息送到沙皇耳裡」；受到新冠疫情影響，普亭接觸的人有限，更加深他的隔絕情況。

華郵指出，普亭向來認為烏克蘭是前蘇聯倒下後，須由他親自收拾的小麻煩；根據普亭去年夏天發表的長文，他滿心認為烏克蘭人跟俄國人一樣，只是他們遭西方政府挾持並被煽動來反俄。

普亭曾目睹烏克蘭前總統亞努科維奇(Viktor Yanukovych)在2014年國內出現支持西方示威時逃往俄國，這類事件讓普亭認為，澤倫斯基也會有類似之舉。

一名歐洲官員表示，從烏俄戰爭發展來看，普亭似乎相當狂妄自大。

專精於俄國情報的俄國記者索爾達托夫(Andrei Soldatov)表示，俄國靠俄羅斯聯邦安全局(FSB)收集鄰國情報，但FSB常無法理解烏克蘭政壇的草根運動；普亭自認是烏克蘭最大專家，許多俄國官員也自認了解烏克蘭。

索爾達托夫表示：「到處可見這種沙文主義，這是過去可悲帝國留下來的直接影響。」