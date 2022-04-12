企業搶才降低門檻 藍領轉進白領科技、金融業

全美現在約有200萬個職缺找不到勞工，服務業和工人缺工與移民變少有關。(Getty Images)

新冠疫情 衝擊過後，美國的就業 版圖出現變化；華爾街日報(WSJ)報導，現在有愈來愈多來自基層職位的藍領勞工 ，在疫情過後投身傳統上須高學歷、高技術的科技、金融等行業，其變革的態勢堪稱二次大戰結束以來首見。

奧緯諮詢(Oliver Wyman)調查8萬名在倉儲、傳產、旅宿等產業工作的基層勞工後發現，超過10%的勞工在2020年8月至今年3月間，成功轉到如資訊、金融、電子及醫療保健等通常須高學歷、高技術或豐富經驗才能謀得一職的領域。

奧緯諮詢營運長安那·克雷亞契奇(Ana Kreacic)表示，當前就業版圖變動幅度之大，堪稱是二戰結束以後，女性開始普遍投入職場，以及復員軍人接受高等教育或職業訓練、晉升中產階級以來首見。

轉職的基層勞工仍以年輕男性為主，67%為男性、77%在25歲至44歲間；W.E.艾普強就業研究所(W.E. Upjohn Institute for Employment Research)指出，這是因為如建築、能源等以男性為主的行業轉職的人數增長幅度最為鮮明。

造成此情景的原因眾多；首先，疫情推動的數位化讓科技業人力需求激增，又逢「大辭職」趨勢等因素造成勞動人口下降，許多企業求才若渴，只能降低錄取標準以招聘更多人手。

費城聯邦準備銀行1月發布的研究也發現，國內求職網中，薪資超過全國所得中位數、即3萬6660元以上，而且不要求大學以上學歷的工作機會，在疫情之後增加約230萬個。

再來，許多基層勞工在疫情期間的失業或自動化壓力下，透過各種課程或網站精進自身能力；領英(LinkedIn)發現，2020年至2021年間，完成線上專業證照課程的人數暴增1300%，第一線員工晉升中階以上職位的人數自2019年以來增加12%。

也有不少基層勞工在疫情期間，有感於這些行業相對上工時更彈性，環境更佳且待遇優渥；例如成功從電視推銷員轉職到軟體公司擔任開發專員的阿雅拉(Alexis Ayala)表示，以前他的休息時間得在車上度過，現在他的辦公室有健身房及免費點心。