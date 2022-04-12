我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登宣布限槍新規 嚴打幽靈槍

上海防疫的民怨現形記：中國「清零政策」為何總崩潰？

拜登宣布限槍新規 嚴打幽靈槍

編譯林梅婕／綜合11日電
圖為利用自購零件組裝的9mm手槍。(美聯社)
圖為利用自購零件組裝的9mm手槍。(美聯社)

拜登總統11日宣布釋出槍枝管制新規的最終版本，針對沒有序號或私人組裝的「幽靈槍」(ghost gun)嚴加管制，拜登指出新法規將可拯救許多生命；同時拜登也提名歐巴馬時期的聯邦檢察官德特巴克(Steve Dettelbach)出任菸酒槍炮及爆裂物管理局(ATF)局長。

拜登在白宮的玫瑰花園(Rose Garden)宣布這項消息：「這些幽靈槍是許多罪犯犯案時的首選，而我們將盡一切所能剝奪他們取得這些武器的管道。」

拜登表示，新規將業者「販售沒有序號的槍枝」，以及「槍枝售出前未盡到背景審查的責任」視為非法行為；拜登強調新規上路後將拯救許多生命，他說：「執法單位的警鈴已經響起，我們的社區已經付出太多代價。」

拜登總統提名德特巴克(左)出任菸酒及火器局長，要加強管制幽靈槍。(歐新社)
拜登總統提名德特巴克(左)出任菸酒及火器局長，要加強管制幽靈槍。(歐新社)

根據司法部統計，2016至2020年間由執法單位查獲及犯罪現場發現的幽靈槍枝一共多達近2萬4000支；至今仍在街頭流竄的數量更是難以估計，甚至有些警察因為無法追蹤槍枝來源而未向政府通報。

此外，新規修改聯邦法律目前對槍械的定義，納入未完成組裝的零件如手槍的外殼和長槍的彈夾等，這些零件必須獲得認證和序號，且售出任何幽靈槍組裝零件之前，必須對買家進行背景調查。

司法部長加蘭德(Merrick Garland)投書「今日美國報」(USA Today)表示，禁賣幽靈槍組裝零件是他任內努力的目標之一，這項新規將拯救許多生命。

「司法部送出法規的最終版本，將避免未來有更多槍枝流入罪犯的手中，以及拯救生命。」加蘭德並寫道，修改的內容將使罪犯和其他嫌疑人士更難取得無法追蹤來源的槍枝，並確保執法人員都能取得破案需要的資訊。

圖為警方查獲不同型號的幽靈槍。(美聯社)
圖為警方查獲不同型號的幽靈槍。(美聯社)

過去將近一年的期間，槍枝管制新規一直在聯邦法規審核程序中延宕，司法部更被維權團體和一些民主黨國會議員施壓；如今新規釋出後，擁槍團體也矢言反抗到底。

擁槍組織「美國持槍者協會」(Gun Owners of America)聯邦事務主任強斯頓(Aidan Johnston)說：「我們將對拜登政府的ATF提告，要求停止新規的執行。」

拜登 司法部 警察

上一則

馬斯克不加入推特董事會 打著「不受限」算盤

下一則

短期內停戰？奧地利總理悲觀…俄外長：和談之前不停火

延伸閱讀

與俄會談畫紅線 澤倫斯基：不承認克里米亞屬俄

與俄會談畫紅線 澤倫斯基：不承認克里米亞屬俄
拜登擬首訪亞洲 規畫5/24赴日參與四方安全對話

拜登擬首訪亞洲 規畫5/24赴日參與四方安全對話
為促強硬對俄 拜登向莫迪強調美印防務合作關係

為促強硬對俄 拜登向莫迪強調美印防務合作關係
物價漲、抗疫乏 民調看期中選舉：選民準備用選票懲罰民主黨

物價漲、抗疫乏 民調看期中選舉：選民準備用選票懲罰民主黨

熱門新聞

眾院議長波洛西。（美聯社）

眾院議長波洛西染疫 台灣行恐取消

2022-04-07 12:40
房地產專家說，目前房市的榮景無法永遠持續，也許很快就會降溫。(美聯社)

房貸利率走高 失去套現良機？ 屋主急著求售

2022-04-11 06:15
德國前總理梅克爾(左)和法國前總統沙克吉(右)。(美聯社資料照)

曾反對烏克蘭加入北約 德前總理梅克爾為己辯護

2022-04-04 14:25
圖為身於盧甘斯克的一名烏克蘭士兵。(美聯社)

俄軍集結 烏東大戰一觸即發

2022-04-10 15:56
法國極右政黨民族陣線的總統候選人瑪蘅‧雷朋民調逐漸上升。圖為她7日出席造勢活動。(路透)

法總統選舉投票…若親俄雷朋當選 北約抗俄聯盟恐瓦解

2022-04-10 09:15
俄軍撤出基輔地區後，加強攻擊烏東城鎮。烏克蘭總統澤倫斯基7日呼籲北約國家支援更多武器以及對俄實行更嚴厲制裁。圖為烏軍走過被摧毀的俄軍坦克。(美聯社)

反綁雙手、渾身傷…恐怖視頻曝烏軍疑虐殺俄戰俘

2022-04-07 21:46

超人氣

更多 >
上海夫婦持陰性報告 被押進方艙 警：說你陽性你就是

上海夫婦持陰性報告 被押進方艙 警：說你陽性你就是
等不到核酸報告無法就醫 財經名人郎咸平母親上海過世

等不到核酸報告無法就醫 財經名人郎咸平母親上海過世
房貸利率走高 失去套現良機？ 屋主急著求售

房貸利率走高 失去套現良機？ 屋主急著求售
房貸利率逾5% 買家嚇跑 降價求售賣家增多

房貸利率逾5% 買家嚇跑 降價求售賣家增多
眾院議長波洛西推特報平安 將解隔離 亞洲行備受關注

眾院議長波洛西推特報平安 將解隔離 亞洲行備受關注