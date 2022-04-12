拜登宣布限槍新規 嚴打幽靈槍

圖為利用自購零件組裝的9mm手槍。(美聯社)

拜登 總統11日宣布釋出槍枝管制新規的最終版本，針對沒有序號或私人組裝的「幽靈槍」(ghost gun)嚴加管制，拜登指出新法規將可拯救許多生命；同時拜登也提名歐巴馬時期的聯邦檢察官德特巴克(Steve Dettelbach)出任菸酒槍炮及爆裂物管理局(ATF)局長。

拜登在白宮的玫瑰花園(Rose Garden)宣布這項消息：「這些幽靈槍是許多罪犯犯案時的首選，而我們將盡一切所能剝奪他們取得這些武器的管道。」

拜登表示，新規將業者「販售沒有序號的槍枝」，以及「槍枝售出前未盡到背景審查的責任」視為非法行為；拜登強調新規上路後將拯救許多生命，他說：「執法單位的警鈴已經響起，我們的社區已經付出太多代價。」

拜登總統提名德特巴克(左)出任菸酒及火器局長，要加強管制幽靈槍。(歐新社)

根據司法部 統計，2016至2020年間由執法單位查獲及犯罪現場發現的幽靈槍枝一共多達近2萬4000支；至今仍在街頭流竄的數量更是難以估計，甚至有些警察 因為無法追蹤槍枝來源而未向政府通報。

此外，新規修改聯邦法律目前對槍械的定義，納入未完成組裝的零件如手槍的外殼和長槍的彈夾等，這些零件必須獲得認證和序號，且售出任何幽靈槍組裝零件之前，必須對買家進行背景調查。

司法部長加蘭德(Merrick Garland)投書「今日美國報」(USA Today)表示，禁賣幽靈槍組裝零件是他任內努力的目標之一，這項新規將拯救許多生命。

「司法部送出法規的最終版本，將避免未來有更多槍枝流入罪犯的手中，以及拯救生命。」加蘭德並寫道，修改的內容將使罪犯和其他嫌疑人士更難取得無法追蹤來源的槍枝，並確保執法人員都能取得破案需要的資訊。

圖為警方查獲不同型號的幽靈槍。(美聯社)

過去將近一年的期間，槍枝管制新規一直在聯邦法規審核程序中延宕，司法部更被維權團體和一些民主黨國會議員施壓；如今新規釋出後，擁槍團體也矢言反抗到底。

擁槍組織「美國持槍者協會」(Gun Owners of America)聯邦事務主任強斯頓(Aidan Johnston)說：「我們將對拜登政府的ATF提告，要求停止新規的執行。」