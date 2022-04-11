房貸利率逾5% 買家嚇跑 降價求售賣家增多

由於房地產 市場買家需求熱烈，房市完全向賣方傾斜，價格也一路攀升；不過，隨著銀行貸款 利率超過5%，買方愈來愈無法同時負擔高額房價 與高額利息，似漸有意退出房地產市場「不玩了」；專家指出，買家退出房地產市場訊號明顯，再加上更多的房源即將上市，顯見房市已有降溫，房價短期內有望出現明顯降幅。

房地產網站「Realtor.com」表示，房地產價格仍然高於去年同期，但買家每月所需繳交的貸款比去年同期高38%，因此使得買方的負擔能力及添購新屋的預算靈活度下降；即便是對於口袋夠深、仍有能力負擔貸款的買家而言，也會比較傾向購買較低價的不動產，盡可能降低還款壓力。

與此同時，許多建商由於看中先前房地產價格大漲的趨勢推出許多新建案，這些建案近來陸續完工進入市場待售，供應的增加將有助於房市往買家一方平衡；事實上，根據Realtor.com的數據，上周全美新建案數量比去年同期多出8%，雖然還沒有反映到房價上，但這已是一個明顯的訊號，預估約莫在今夏，市場上待售房地產數量就能超越去年同期水準。

為此，部分賣家為求盡速把房子賣掉，市場上已出現降溫訊號；房地產交易平台「紅鰭」(Redfin)數據就顯示，截至本月3日以前的四個星期當中，全美有12%的房地產價格下修，高於去年同期的9%；事實上，自去年8月以來，賣方每個月都在降低售價。

紅鰭首席經濟學者費維勒(Daryl Fairweather)就說：「目前供給增加的降價壓力還沒確實反映到待售房產的售價上，不過房市降溫的訊號非常明顯；這表示賣家主導房地產交易價格的權力有限，即便現在需求仍大於供給、買家仍為了買房申請大量貸款，但賣家已無法像房市剛被炒熱時一樣高估他們的房價。」

房貸公司房利美(Fannie Mae)副總裁兼副首席經濟學者帕林(Mark Palim)也說：「如果消費者持續保持悲觀，且貸款利率也持續上漲，那麼房市降溫的速度有可能還會加快。」