房貸利率走高 失去套現良機？ 屋主急著求售

房地產專家說，目前房市的榮景無法永遠持續，也許很快就會降溫。(美聯社)

華爾街 日報報導，近來房地產 市場出現賣方急著在市場趨冷之前出手的迫切感，隨著房貸利率 走高，不少有賣房打算的民眾，不禁擔心套現時機可能正在流失。

理財顧問及房地產仲介指出，短短幾周之內，賣房民眾心情變化好比三溫暖，從興趣缺缺轉為迫不及待。

住在馬里蘭州弗雷德里克(Frederick)的婦人瑪瑞‧薛洛德(Meri Schroeder)說：「一想到利率升高，我們賣房子的時間表頓時充滿急迫。」

薛洛德與丈夫希望趁著春季賣屋熱季，未來幾周把3400平方呎的房子放上房屋市場求售，期盼在5月房貸利息調升之前就能找到買主。薛洛德夫婦的規畫是，賣掉馬里蘭州房子之後，可以用全現金在俄亥俄州買一棟小房子。

準備賣房子的消費者是否應該加快腳步？房地產仲介與貸款機構建議，第一步是觀察當地房地產市場，並評估個人財務狀況。

報導指出，現在美國房市仍為賣方市場，許多房子成交價格都超過開價，而且迅速成交。某些經濟學者表示，房地產市場可能已經出現降溫跡象，賣房民眾可以追蹤幾項主要數據做為參考。

華爾街日報分析，通貨膨脹居高不下，消費者也陷入悲觀，房貸利率升高可能讓某些買家漸漸退出市場，或者改為購買較便宜的房子。

房地產仲介網站Redfin首席經濟學者費維勒(Daryl Fairweather)表示，消費者申請房貸案件近來縮水，代表買方需求已經開始降低的早期警訊。 美國抵押貸款銀行協會(Mortgage Bankers Association)表示，今年2月間房貸申請案件較2021年同期減少大約8.48%，背後因素包括房價變高、房貸利率提高以及房屋庫存量偏低。

財務顧問柯恩(Brian Cohen)表示，之前當美國聯邦準備理事會(Federal Reserve)宣布今年可能升息六次時，便接到不少賣房子民眾氣急敗壞的詢問電話。

他提供給客戶們的建議是，不要把房市看成存在於一個泡泡當中，房價上漲的榮景接下來可能將出現大量縮水。