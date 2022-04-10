CNN爆料：小唐納曾密訊梅杜斯 發送「翻盤指引」

最新證據顯示，川普長子小唐納曾傳訊給當時的白宮幕僚長梅杜斯，策謀扭轉選舉結果。(Getty Images)

有線電視新聞網(CNN)報導，2020年總統選舉兩天後，前總統川普 長子小唐納 (Donald Trump Jr.)傳訊息給當時的白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)，提出「萬一川普敗選的話，有許多策略可扭轉選舉結果」，包括提告、散播假資訊，或施壓聯邦與州官員出手幫忙。

最新證據顯示，前白宮幕僚長梅杜斯在拜登宣布勝選前兩天，曾接到川普長子小唐納的密訊。(美聯社)

CNN報導，這些簡訊是在拜登宣布勝選前兩天發出，其中提出川普團隊後續幾個月採用的諸多策略，例如傳播選舉舞弊的假資訊，以及施壓官員協助川普推翻選舉結果。

「輕而易舉。」小唐納2020年11月5日傳訊告訴梅杜斯：「我們有很多方法，我們掌控大局。」

小唐納律師福特爾法斯(Alan S. Futerfas)8日回覆CNN：「小唐納在選後收到支持者等人的大量訊息，依時間來看，該封簡訊可能轉寄自他人。」

CNN指出，眾院調查2021年1月6日國會暴動事件的特別委員會取得小唐納的簡訊；該委員會上周訪談川普女兒伊凡卡(Ivanka Trump)和女婿庫許納(Jared Kushner)。

根據CNN，小唐納11月5日簡訊概述的策略，幾乎就是川普幕僚採用的方法；小唐納特別提到提出訴訟，提出阻止搖擺州確認選舉結果的言論，以及讓共和黨 眾議員抨擊假「川普選舉人」。

小唐納在簡訊中表示，萬一上述做法都失敗，國會共和黨議員大可在1月6日出手干涉，若川普和拜登都無法取得足夠的選舉人票，那麼國會眾議員將違反選民意願，依各州黨代表進行表決，重新立川普為總統。

「共和黨控制28州，民主黨有22州。」小唐納在訊息中表示：「川普還是贏。」

小唐納的簡訊提供進一步證據，說明川普內圈人士如何積極挑戰選舉結果。

美聯社報導，右派挺川運動「阻止偷竊」(Stop the Steal)發起人亞歷山大(Ali Alexander)8日表示，他收到傳票要提供證詞給聯邦大陪審團，以協助司法部調查國會暴動。

亞歷山大透過律師發表聲明指出，該傳票要求提供有關「拯救美國造勢大會」(Save America Rally)的資訊，該大會由支持川普的非營利組織「女性支持美國優先」(Women for America First)；數千人在1月6日參加該大會，之後大批川普支持者湧進國會。

亞歷山大表示：「我不覺得我有幫得上忙的資訊，但我會盡力配合。」