任期最後一年 川普收了外國什麼禮物…成謎

由於白宮未提交清單，所以川普在任的最後一年，究竟收到多少外國政府禮物，迄今未明。圖為川普離任前，白宮西廂外面堆放的文件盒。(美聯社)

國務院 表示，無法準確統計前總統川普 任期最後一年，他與其他官員收受外國官員多少禮物，因為白宮 沒有相關紀錄。

國務院將在4月11日發布的聯邦公報(Federal Register)內指出，當時的總統行政辦公室沒有提交2020年川普及其家人從外國領袖所收到禮物的信息。聯邦總務署(General Services Administration)同樣沒有提交時任副總統潘斯及白宮工作人員所收禮物的信息。

國務院曾經向國家檔案和紀錄管理局(NARA)、總務署等部門尋求找回失去的紀錄，但獲告知，由於受到退休官員紀錄條款的限制，因此不可能接觸到「潛在的相關紀錄」。

對於是否有人蓄意隱瞞相關紀錄，國務院在報告內指出，缺乏禮物信息可能與內部疏忽有關，因為當時適值川普政府完結及拜登政府剛剛開始，一片忙亂下，禮賓司辦公室忽略了要在2021年1月20日前，要求各相關部門提交數據。但報告也指出，從2017年1月20日上任到四年後離開白宮，川普政府沒有完整保存這段期間外交禮物紀錄。

國務院強調，已經多次嘗試從權威來源收集所需的數據，然而根據適用的接觸規則，禮賓司辦公室無法獲得潛在的相關紀錄，因此沒法獲得完整編制2020年清單所需的數據。

這份報告也包括了前國務卿龐培歐、前國防部長艾思博(Mark Esper) 、前中央情報局哈斯柏(Gina Haspel)以及其他高級外交官收受禮物的紀錄。

早前有媒體爆料指川普任內紀錄不全，甚至涉嫌私下拿走檔案，國會眾院已開始調查川普去年離任後，將一箱箱機密材料帶到其佛州海湖莊園住所；NARA已要求司法部調查此事。

另外，眾院一個委員會在調查國會暴動案時發現，當川普他支持者衝進國會大樓時，白宮官方紀錄中，川普電話紀錄有近8小時出現空白，一直遭到外界質疑。