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情報研判：美國2024大選 俄羅斯恐再啟駭客攻擊

記者胡玉立／綜合報導
俄羅斯總統普亭。（美聯社）
俄羅斯總統普亭。（美聯社）

美國情報官員評估指出，俄羅斯總統普亭可能會以拜登政府支持烏克蘭作為藉口，下令發起新一波干預美國2024大選的駭客攻擊行動。

美聯社9日報導，知情人士透露，目前為止，情報機構沒有發現任何證據顯示普亭已授權行動；俄羅斯會嘗試力挺哪些候選人或使用哪些方法，目前也不明朗；但情況可能會類似據信俄羅斯在2016年和2020年美國總統大選時，支持前總統川普所採取的措施。

華府和莫斯科之間的緊張局勢，已達到冷戰結束以來最高點。普亭可能會將美國支持烏克蘭抗俄，視為對他的直接侮辱，進一步刺激他對準另一場美國大選。

部分專家表示，由於沒有跡象顯示俄烏戰爭會很快結束，莫斯科在資源陷入烏克蘭的情況下，可能會延遲報復；但德國馬歇爾基金保障民主聯盟(German Marshall Fund's Alliance for Securing Democracy)副主任薩爾沃(David Salvo)說：「幾乎可以肯定的是，耗竭的俄羅斯軍隊在烏克蘭戰爭之後，將再次加倍運用混合戰術，對我們和其他盟國造成嚴重破壞。」

美國高級情報官員仍在制定國會授權的新中心計劃，重點關注俄羅斯、中國等的外國影響力活動。國家情報總監海恩斯(Avril Haines)1月已任命中央情報局資深官員威奇曼(Jeffrey Wichman)擔任選舉威脅情報執行官。

國家情報總監發言人德哈伊(Nicole de Haay)說：「我們的選舉威脅情報執行官持續領導情報界，努力應對外國對美國選舉的威脅。我們也繼續努力履行立法要求，建立一個匯整外國惡意影響情報的中心。」

外國對手長期以來一直企圖干涉美國政治。美國指責普亭下令採取行動，試圖影響2020年大選、幫助川普。參院兩黨對2016年大選的調查，證實俄羅斯運用網路間諜活動和散播消息，旨在提振川普聲勢、貶低他的對手前國務卿喜萊莉．柯林頓。

眾院情報委員會共和黨人、俄亥俄州眾議員特納(Mike Turner)聲明表示，「俄羅斯在烏克蘭戰爭中持續宣傳假消息，提醒我們在應對其戰術時必須採取戰略性措施。委員會正密切關注對手的惡意活動，提議的中心可能可以提供幫助。對手利用虛假信息破壞美國國安利益，已不是秘密，我們必須考慮所有可行的選擇來保護我們的民主。」

俄羅斯 烏克蘭 普亭

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