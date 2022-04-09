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SpaceX送3企業家上國際太空站 10天每人花5500萬

編譯洪毅／綜合8日電
SpaceX公司8日首次發射私人包租火箭，載運民間人士飛往太空站。圖為三位企業家在專業太空人陪同下坐進太空艙。(美聯社)
SpaceX公司8日首次發射私人包租火箭，載運民間人士飛往太空站。圖為三位企業家在專業太空人陪同下坐進太空艙。(美聯社)

由公理太空公司(Axiom Space)主導、SpaceX協助載送的「公理1號」(Axiom Mission 1，Ax-1)任務於東部時間8日上午11時17分從國家航空暨太空總署(NASA)的甘迺迪太空中心(Kennedy Space Center)升空，為史上首次完全無現役太空人參與的國際太空站(International Space Station)任務。

Ax-1任務由前NASA太空人、現任公理太空副總羅培茲-阿勒格里亞(Michael López-Alegría)擔任指揮官，帶領來自美國的康納(Larry Connor)、來自加拿大的帕蒂(Mark Pathy)及來自以色列的史蒂貝(Eytan Stibbe)等三名企業家前往國際太空站；三名企業家估計為此行程付出5500萬元。

Ax-1任務由SpaceX的可回收火箭獵鷹9號(Falcon 9)運送四人搭乘的飛龍號太空船(SpaceX Dragon)升空，太空船預計在9日上午7時45分與國際太空站對接；Ax-1任務共10天，在國際太空站上待八天，之後太空船預計將在19日落在佛州附近的海上、返抵地球。

美國過去長年反對讓國際太空站接納非太空人，其他國家則不然，例如俄羅斯就會接待非太空人來到國際太空站，像是去年秋季一組俄國電影團隊造訪國際太空站，之後到來的則是日本企業家；而美國軟化反對態度後，現在寫下的是首次完全無現役太空人參與的造訪國際太空站紀錄。

總部位於休士頓的公理太空是一家專精於發展太空站的公司，其Ax-1任務，協助公理太空欲進行的25種不同科學實驗，例如研究衰老、幹細胞、心臟、大腦與行為等方面的生理狀況，成為未來商用太空站發展的鋪路人。

因此，羅培茲-阿勒格里亞曾特別強調，本次任務「完全不能說是太空旅遊」；公理太空總裁蘇弗雷迪尼(Michael Suffredini)也說，他們並不是為了讓鼻子緊貼在窗戶上而上太空的。

公理太空計畫在今年底至明年初執行公理2號(Ax-2)任務，並在2028年擁有自家的太空站節點艙，成為第一座私人太空站設施，用於學術及商業活動；故公理太空稱Ax-1任務為「向前邁進的重要一步」。

喬治華盛頓大學退休教授羅格斯頓(John Logsdon)則表示，Ax-1任務之後，也許未來在地球的上空，會有愈來愈多私營太空站，其營運目的也各有不同。

史蒂貝是第二位上太空的以色列人，第一位上太空的以色列人、也是史蒂貝在空軍的同中隊同袍拉蒙(Ilan Ramon)在2003年的哥倫比亞號太空梭事故中喪生；故史蒂貝在本次任務中攜帶拉蒙的日記副本，以及拉蒙的女兒所畫的圖上太空，彰顯史蒂貝「沒有夢想是遙不可及」的信念。

至於談到國際太空站上的俄羅斯太空人、與烏俄戰爭的問題，羅培茲-阿勒格里亞說，尷尬不能完全避免，但他相信合作的精神終究會綻發出光芒。

SpaceX公司8日首次發射私人包租火箭，載運民間人士飛往太空站。圖為獵鷹9號火...
SpaceX公司8日首次發射私人包租火箭，載運民間人士飛往太空站。圖為獵鷹9號火箭在佛州卡拉維爾角點火升空。(路透)

太空人 以色列 SpaceX

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