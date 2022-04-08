川普被控「藐視法庭」不繳件就每天罰1萬元

紐約州檢察長詹樂霞辦公室曾八度要求川普繳交相關調查文件，但川普不予理會；法官下令川普與他的兩名成年子女伊凡卡及小唐納提交文件。（美聯社）

紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)7日提出動議，指控前總統川普 藐視法庭，請法官勒令川普提交民事調查與川普企業活動的文件，否則每天罰款1萬元；曼哈頓地區檢察官白艾榮 (Alvin Bragg)同日表示，針對川普的刑事調查仍繼續，不受兩位資深檢察官年初退休影響。

紐約時報報導，詹樂霞辦公室曾八度要求川普繳交相關調查文件，但川普不予理會；詹樂霞辦公室的律師遂訴請紐約州最高法院法官裁決，法官恩格隆(Arthur Engoron)將決定川普是否藐視法庭，以及開罰與否。

詹樂霞辦公室的申訴中引述川普法律團隊的回應，稱檢察長的要求「過於廣泛、晦澀難懂、過於繁瑣且未充分描述要求文件的內容」。

紐約州檢察長詹樂霞7日提出動議，指控前總統川普藐視法庭，請法官勒令川普提交民事調查與川普企業活動的文件，否則每天罰款1萬元。（Getty Images）

川普次子艾瑞克(Eric Trump)發布聲明，譴責詹樂霞存在政治偏見，「因為川普在每項民調中領先而追查他」；川普集團發言人則指詹樂霞的動機「沒有根據」，影射調查為「獵巫」。

恩格隆最近下令川普與他的兩名成年子女伊凡卡(Ivaka Trump)及小唐納(Donald Trump Jr.)提交檢察長辦公室的文件，川普家族的律師不服並上訴。

詹樂霞的調查屬於民事案件，會有訴訟但無刑責，她另在法院文件中表示，辦公室收集到的證據顯示，川普家族企業、川普集團涉及「詐欺或誤導」行徑。

曼哈頓地區檢察官白艾榮同日表示，針對川普的刑事調查將持續進行。（美聯社）

另外，曼哈頓地區檢察官白艾榮辦公室領銜調查川普的刑責，團隊審閱文件並提訊證人，「發現之前沒有的證據」。

白艾榮表示，法律要求調查不公開，但他最終會告訴大眾調查結果和川普是否有罪。

川普的民事律師艾琳娜‧哈巴(Alina Habba)則表示，藐視動議「無聊且沒有根據」；川普的刑事律師團不予回應。