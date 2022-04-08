與川普對幹 麥康諾支持「川黑」穆考斯基連任

阿拉斯加州共和黨籍聯邦參議員穆考斯基爭取在年底期中選舉連任，受到參院少數黨領袖麥康諾正式表態支持。（美聯社）

阿拉斯加州共和黨 籍聯邦參議員穆考斯基(Lisa Murkowski)爭取在年底期中選舉連任，但受到前總統川普 支持的前阿拉斯加行政部專員奇巴卡(Kelly Tshibaka)挑戰，對此共和黨大老、參院少數黨領袖麥康諾 (Mitch McConnell)正式表態支持穆考斯基，認為她的連任很重要。

麥康諾7日在接受媒體Axios記者訪問時表示，他會全力協助穆考斯基連任；他說，「對穆考斯基來說，再次當選很重要，她是參院內為數不多的溫和派之一，也是推動兩黨立法的關鍵人物。」

穆考斯基一直是川普的批評者，在先後兩次對他的彈劾聆訊都投下贊成票；川普也對她恨之入骨，在2020年6月時就表明要把她拉下來。至於作為川粉的奇巴卡，聲稱川普的支持有助她在黨內初選將穆考斯基拉下馬。

阿拉斯加州共和黨籍聯邦參議員穆考斯基爭取在年底期中選舉連任，受到參院少數黨領袖麥康諾表態支持。（Getty Images）

共和黨在參院的競選組織全國共和黨參院委員會已經支持穆考斯基，並會支持所有競選連任的現任議員。

與此同時，麥康諾在接受Axios訪問時，對低支持率並不擔心，強調作為政黨的領袖，經常會因為種種原因而激怒不少人，因為必須在各派系之間作出決定，自然在內部一定沒有那麼大的支持。

儘管麥康諾在穆考斯爭取連任問題上與川普對立，而且早在國會暴亂事件中譴責川普，但又表示假若川普在2024年代表共和黨參選，他一定會予以支持。

他在訪問再次被問及這個看似很矛盾的態度時，強調作為參院的共和黨領袖，他有「義務」支持2024年的共和黨總統候選人，即使是川普也會支持，因此不應大驚小怪成為頭條新聞。

麥康諾強烈否認他的觀點前後矛盾，並堅持這個立場。

麥康諾與川普的關係從一開始即若即若離，在國會暴亂後關係即告破裂，儘管麥康諾在彈劾聆訊時批評川普，但最終投票決定川普無罪。之後，川普一再抨擊麥康諾為「老烏鴉」(old Crow)，而麥康諾一直不讓支持川普的人當選國會議員。