占全球出口47% 烏克蘭葵花籽油沒貨 食用油價格飆升

烏克蘭是葵花籽油主要生產國，戰爭爆發後已停止出口葵花籽油及葵花籽，結果引發骨牌效應。(路透)

俄烏之戰不但給石油 、天然氣等出現嚴重供應問題，就連食用油也出現全球短缺。

烏克蘭 是葵花籽油主要生產國，占全球出口47%以上，戰爭爆發後已停止出口葵花籽油及葵花籽，結果引發骨牌效應。食品製造商尋求替代品，導致油菜籽、棕櫚油和橄欖油等食用油價 格大幅飆升。在此之前，加拿大及南美等生產大國的葵花籽歉收，早已推高食用油價格。

市場數據公司 Mintec Ltd. 的數據顯示，截至 3 月底，全球葵花籽油價格同比上漲44%，菜籽油上漲72%，豆油上漲41%，棕櫚油上漲61%，橄欖油高出15%。除橄欖油外，其他所有產品在3月均創下歷史新高。

葵花籽油除了是流行的食用油外，也是製造蛋黃醬、人造牛油的主要成份，尤其在歐洲是不少主要食品的配方之一。

愛爾蘭一家主要配料製造表示，由於密度不同，難以用棕櫚油代替葵花籽油製造蛋黃醬、人造牛油；橄欖油只屬小眾市場，且價格昂貴達四倍，故不可能成為替代品。

由於供應短缺，包括比利時和西班牙在內的一些歐洲國家，雜貨店已限量供應葵花籽油，更多的商店只供應棕櫚油。

隨著要求大增，刺激了菜籽油價格，與俄烏戰爭前相比已上漲40%至50%，而榨油用的油菜籽也開始出現供應短缺。

與此同時，農業部發布2022年3月食品價格展望報告，指出所有食品價格都會上漲，雜貨價格過去一年來已上漲近9%，漲幅是幾十年來的最高水平。

報告預估今年食品價格將上漲4.5%至5%；若是外出就餐的增幅為5.5%至6.5%。

報告指出，2021年沒有任何食品的價格出現下降，展望2022年，報告上調除新鮮蔬菜外，其餘所有食品類別的價格預測，包括肉類、家禽、雞蛋、乳製品、脂肪和油類等。其中牛肉價格增幅最大，批發價預計上漲4%至7%。

對食品價格構成壓力，除自1981年4月以來的最高通膨率外，還有受到俄烏戰爭及聯準會提高利率影響。