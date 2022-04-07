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首富馬斯克身家3000億元 買NFL全部32支球隊還有剩

編譯陳韻涵／綜合6日電
「富比世」雜誌5日即時排行榜顯示，電動車特斯拉的創辦人馬斯克是最富裕的人。（路透）
「富比世」雜誌5日即時排行榜顯示，電動車特斯拉的創辦人馬斯克是最富裕的人。（路透）

電動車特斯拉(Tesla)創辦人馬斯克(Elon Musk)究竟有多富裕，「富比世」(Forbes)雜誌5日即時排行榜顯示，他的淨身家高達3000億元。

有線電視新聞網(CNN)報導，50歲的馬斯克身價比零售業巨擘亞馬遜(Amazon)創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)還多逾1000億元；貝佐斯創辦的藍源公司(Blue Origin)和馬斯克創辦的太空科技公司SpaceX是同行競爭對手。

此外，馬斯克的身家超過傳奇「股神」巴菲特(Warren Buffett)的一倍多，現年91歲的巴菲特淨身家「只有」約1250億元。

馬斯克的家產，超過另外四位鉅富身家的總和，分別是微軟(Microsoft)前執行長比爾蓋茲(Bill Gates，1360億元)、美國職籃(NBA)洛杉磯快艇隊(LA Cloppers)老闆巴爾默(Steve Ballmer，1000億元)、Google共同創辦人佩吉(Larry Page，1200億元)，以及Google另一位共同創始人布林(Sergey Brin，1150億元)。

CNN報導，馬斯克日前加入社群媒體推特(Twitter)董事會；此外，他的財力足以買下職業美足(NFL)全部32支球隊。

數據網站Sportico估計，32支NFL球隊目前價值超過1120億元；換言之，馬斯克買完NFL球隊還有1900億元。

資產淨值超過芬蘭GDP

世界銀行(World Bank)指出，馬斯克的資產淨值超過哥倫比亞、芬蘭、巴基斯坦、智利和葡萄牙的國內生產毛額(GDP)，他的身家只比南非GDP少約350億元；南非GDP為3350億元。

富比世雜誌指出，馬斯克是史上最富裕的人；但部分歷史專家表示，若考慮通膨調整，古代的產業大亨和君主的資產可能超越馬斯克。

這些人包括19世紀到20世紀的美國產業領域佼佼者，如洛克斐勒(John D. Rockefeller)和卡內基 (Andrew Carnegie)，以及13世紀馬利帝國(Mali Empire)君主穆薩(Mansa Musa)，和西元前27世紀到西元前14世紀統治羅馬帝國的凱撒大帝(Augustus Caesar)。

馬斯克 NFL 富比世

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