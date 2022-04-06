川普自創社媒 自己僅發過1則文 子女仍愛用推特

前總統川普今年2月推出的社群媒體Truth Social不受歡迎，他本人迄今僅發過一則貼文，甚至他的子女也仍偏愛使用推特。（路透）

「新聞周刊」(Newsweek)報導，前總統川普 自創的社群媒體 「真實社群」(Truth Social)推出後並未能吸引知名保守派人士使用，甚至川普的子女也仍然偏愛使用推特 ，而他本人自平台推出以來僅發過一則貼文。

川普於今年2月推出Truth Social，希望以此「對抗科技巨擘的專制」，川普因發表2021年1月國會山莊暴亂相關不實言論，已被推特、臉書、YouTube等社群平台禁用帳號。

然而Truth Social自從宣布推出以來便問題重重，過去六周裡，用戶抱怨平台上出現各種錯誤，數十萬人被列入等候名單。

此外，川普自家人似乎並不熱中使用Truth Social，川普長子小唐納(Donald Trump Jr.)上周才開始使用此平台，雖然相對活躍，自上月28日以來共發文36次，但他仍持續頻繁使用推特。

川普次子艾瑞克(Eric Trump)自2月20日創建帳號以來僅發文八次，同一時期他使用推特的頻率幾乎為Truth Social的兩倍，至少轉推或發推文14次。

川普的兩位女兒伊凡卡(Ivanka)、蒂芬妮(Tiffany)甚至沒有驗證帳戶，蒂芬妮一般不太使用社群媒體，伊凡卡則仍然常在推特上出現。

而川普本人自Truth Social推出以來更是僅發布一則貼文，他在平台剛上架時發文：「準備好！你最愛的總統即將與你相見！」，自那之後就一直安靜無聲，截至4日，川普的追蹤人數已達83萬6000人，先前他任職總統期間，推特的追蹤人數共約1500萬人。

其他活躍的保守派人士，包括福斯新聞台主持人卡森(Tucker Carlson)、保守派政治評論家夏皮羅(Ben Shapiro)，也未加入Truth Social。

根據數據調查公司(Sensor Tower)的調查，Truth Social最近在蘋果應用程式商店的下載次數每周只有6萬人次，比推出首周下滑93%。