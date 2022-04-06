眾院調查國會暴動 伊凡卡遠端作證8小時

前總統川普的長女伊凡卡‧川普(前)5日出席國會眾院國會暴動調查委員會作證長達八個小時。左後為川普。（美聯社）

前總統川普 自連任失利以來就一直稱選舉結果遭竊取，以致引發支持者在去年1月6日製造國會暴亂，國會眾院特別為此事成立調查委員會；川普的女兒伊凡卡 ‧川普(Ivanka Trump)也於5日出席該委員會遠端作證，時間長達八個小時，約晚間6時才結束。

國會暴亂調查委員會主席、民主黨籍聯邦眾議員湯普森(Bennie Thompson)在當日稍早向「國會山莊報」(Capitol Hill)記者表示：「她正在回答問題，我是說，你知道的，不是像聊天一樣侃侃而談，她是來回答問題的。」

川普執政期間，伊凡卡擔任白宮 資深顧問，而事件發生的當天她人也在白宮的西廂辦公室；在伊凡卡作證之前五天，她的丈夫、前白宮資深顧問庫許納(Jared Kushner)也出席委員會作證，時間超過六個小時。

委員會除了調查國會暴亂，還調查當天川普是否阻礙國會計算選舉人票的程序；目前川普的家庭成員中，僅伊凡卡和庫許納至國會作證。

湯普森指出，部分川普政府內部的成員和盟友都拒絕作證，還因此向他們發出傳票，但伊凡卡不同，「她主動出席作證，這顯然具有重要的價值」；不過當記者繼續問伊凡卡是否提供了「更多新的資訊或內幕」，湯普森打趣地回答：「你還真會問啊。」

今年1月委員會向伊凡卡發函，聲稱有證據指出，國會暴亂發生時她與她的父親有「直接的聯繫」；信中表明：「委員會接獲的證詞顯示，曾有數名白宮成員多次要求你介入，說服川普總統解決當時在國會山莊持續不斷、且不具合法性的暴力問題。」

此外，信中還透露，伊凡卡得知父親當天在橢圓辦公室試圖說服時任副總統潘斯(Mike Pence)，以參院議長的身分駁回選舉結果。

目前委員會計畫在今年夏天先提交一份臨時報告，到秋天再提出最終版；至今委員會已訊問逾800人，除了伊凡卡和庫許納，潘斯的主要顧問也在其中。