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爸是杭特拜登…拜登孫女婚禮蒙陰影 將在白宮辦婚宴

編譯林梅婕／綜合5日電
拜登總統的孫女奈歐蜜‧拜登(中)即將結婚，未婚夫尼爾（右）來自懷俄明州；他們計畫於11月19日在白宮舉辦婚宴。（美聯社）
拜登總統的孫女奈歐蜜‧拜登(中)即將結婚，未婚夫尼爾（右）來自懷俄明州；他們計畫於11月19日在白宮舉辦婚宴。（美聯社）

第一夫人吉兒‧拜登(Jill Biden)4日宣布，拜登總統的孫女奈歐蜜‧拜登(Naomi Biden)即將結婚，並計畫於11月19日在白宮舉辦婚宴。

第一夫人透過發言人伊莉莎白‧亞歷山大(Elizabeth Alexander)發表的聲明說，總統將與第一夫人在2022年11月19日為他們的孫女奈歐蜜與未婚夫尼爾(Peter Neal)在白宮舉行婚宴，並稱「一切關於婚禮的事宜都還在規畫中，未來幾個月將會盡一步宣布更新消息」。

今年28歲的奈歐蜜為拜登次子杭特‧拜登(Hunter Biden)的女兒，也是華府的一名執業律師；24歲的未婚夫尼爾來自懷俄明州的傑克森霍爾(Jackson Hole)，目前仍就讀於賓州大學(University of Pennsylvania)法學院最後一學期；目前尚不清楚小倆口是否會在婚宴之前，在白宮或其他地方舉辦證婚儀式。

據稱，四年前在共同友人的撮合下，奈歐蜜和尼爾在紐約市相識約會；四年後，尼爾在前往傑克森霍爾的旅途上，向奈歐蜜求婚。

雖說根據傳統，婚宴開銷一般由女方家長支付，但對第一家庭來說，白宮可是絕佳且獨一無二的婚宴場所；2008年前總統布希(George W. Bush)的女兒珍娜‧布希(Jenna Bush)在德州完婚後，也在白宮舉辦一場600人的婚宴。

然而，奈歐蜜的父親杭特近來深陷醜聞，除了因涉稅務詐欺和其他指控正在接受聯邦調查局(FBI)調查；紐約郵報(NYP)曾在2020年10月率先揭露，在拜登擔任副總統期間，杭特與其他國家高官往來的電郵中發現他收取數百萬元款項。不過拜登已聲稱，自己從未和兒子討論過他在海外的業務。

杭特‧拜登 白宮 懷俄明州

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