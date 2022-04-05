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跨性別運動員爭議 科州席次或會「藍轉紅」

記者顏伶如／綜合報導
前奧運運動員布瑞米爾宣布參加科州共和黨聯邦參議員初選。(Getty Images)
前奧運運動員布瑞米爾宣布參加科州共和黨聯邦參議員初選。(Getty Images)

從2006年以來，民主黨在科羅拉多州選舉占有較多優勢，但跨性別運動員近來引發爭議，讓共和黨陣營找到批評現任民主黨籍科州聯邦參議員班奈特(Michael Bennet)的著力點，共和黨籍挑戰者直指科州席次有機會從此「由藍轉紅」。

2008年曾代表美國隊角逐北京奧運現代五項運動項目比賽的43歲退休運動員布瑞米爾(Eli Bremer)上周宣布參加共和黨初選，爭取機會在今年期中選舉迎戰班奈特。

布瑞米爾說，跨性別運動員引發爭議，例如賓州大學跨性別選手莉亞‧湯瑪斯(Lia Thomas)上個月在國家大學體育協會(NCAA)500碼自由式游泳比賽女子項目奪冠，可能是科州在2022期中選舉從「藍州」變成「紅州」的重要轉捩點。

湯瑪斯原本為男性，這次以跨性別身分角逐女子項目比賽。福斯數位新聞報導，湯瑪斯過去參加男子項目游泳比賽時，排名全國第462名。

布瑞米爾說，過去民主黨經常以「對女性開戰」、「沒有為保護婦女權益挺身而出」的文宣攻勢抨擊共和黨，但現在隨著跨性別運動員爭議話題延燒，情勢完全逆轉。

他說，班奈特沒有大力推動旨在保障運動選手權益的參院第2330號(S. 2330)法案。

布瑞米爾說：「班奈特拒絕與婦女站在同一陣線，這點在11月的期中選舉時，可能成為關鍵影響。」

他也表示，絕大多數民主黨員也認為有問題，左派人士變得愈來愈匪夷所思，聲稱湯瑪斯參加女子項目比賽並不具有先天優勢，「不能否認的是，男人在生理上原本就占有優勢，尤其是青春期結束後」。

不過，班奈特發言人則反駁表示，班奈特不但在口頭表決(voice vote)時為第2330號法案投下同意票，還推動另一項保障運動員權益的法案。

總部位於科羅拉多州的智庫機構「獨立研究中心」(Independence Institute)主席卡爾達拉(Jon Caldara)分析，雖然許多民眾對跨性別人士予以支持，但湯瑪斯的參賽是不公平的，「以男性身分參賽時全國排名440多名，但憑著女性的性別認同參賽，就拿到第一名了」。

現任民主黨籍科州聯邦參議員班奈特，因跨性別爭議，選戰面臨挑戰。（Getty Im...
現任民主黨籍科州聯邦參議員班奈特，因跨性別爭議，選戰面臨挑戰。（Getty Images）

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