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美墨邊境「趕人令」不再直接遣返 3紅州喊告聯邦

記者顏伶如／綜合報導
前總統川普任內援引美國法典第42卷(Title 42)公共衛生規定將美墨邊境遭取締無證移民一律遞解出境的直接遣返措施，拜登政府將於5月23日取消，三個共和黨執政州將告聯邦政府。（歐新社）
前總統川普任內援引美國法典第42卷(Title 42)公共衛生規定將美墨邊境遭取締無證移民一律遞解出境的直接遣返措施，拜登政府將於5月23日取消，三個共和黨執政州將告聯邦政府。（歐新社）

拜登政府將於5月23日結束前總統川普任內聯邦疾病防治中心(CDC)2020年3月發布，援引美國法典第42卷(Title 42)公共衛生規定將美墨邊境遭取締無證移民一律遞解出境的直接遣返措施。三個共和黨執政州亞利桑納、路易斯安納和密蘇里州4日宣布，已針對聯邦政府取消法典第42卷直接遣返令提告。

來自亞利桑納、路易斯安納和密蘇里三州的檢察長4日表示，已針對聯邦政府取消法典第42卷直接遣返令提告，因為拜登政府取消規定的手段並不合法，法典第42卷公衛規定遭到取消之後，將對各州帶來嚴重衝擊。

訴狀中寫道，拜登政府的邊境政策雜亂無章，法典第42卷公衛規定是唯一能夠避免嚴重混亂的安全防線，一旦驟然取消，後果不堪設想。

根據法院紀錄，三個共和黨籍州檢察長向路易斯安納州西區聯邦區域法院遞狀，被列為被告的包括CDC主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)、衛生部長貝西拉(Xavier Becerra)、國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)、聯邦海關與邊境保護局(CBP)局長馬努斯(Chris Magnus)、美國移民及海關執法局(ICE)局長強生(Tae Johnson)、美國公民及移民服務局(USCIS)局長賈杜(Ur M. Jaddou)、美國邊境巡邏隊(U.S. Border Patrol)代理隊長奧提茲(Raul Ortiz)、司法部長加蘭德(Merrick Garland)以及拜登總統。

根據統計，從2020年3月以來，川普政府及拜登政府共計將170萬人次無證移民直接驅逐出境，遣送到墨西哥或無證移民祖國，並未予以向美國政府申請庇護的機會，案件也未經過移民法官處理。

知情官員表示，援引美國法典第42卷的措施取消之後，所有無證移民在美墨邊境遭取締後都不會再被直接遣返。

前總統川普任內援引美國法典第42卷(Title 42)公共衛生規定將美墨邊境遭取...
前總統川普任內援引美國法典第42卷(Title 42)公共衛生規定將美墨邊境遭取締無證移民一律遞解出境的直接遣返措施，拜登政府將於5月23日取消，三個共和黨執政州將告聯邦政府。（歐新社）

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