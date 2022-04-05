共和黨3票挺傑克森 首位女性非裔大法官任命在望

大法官傑克森的任命案又進一步，在獲得極少數共和黨議員支持下，傑克森可望順利出任大法官。（Getty Images）

民主黨 在聯邦參院推動大法官 傑克森（Ketanji Brown Jackson）的任命案又進一步，全案4日交付院會，預計7日或8日表決；在獲得極少數共和黨 議員支持下，傑克森可望順利出任大法官。

傑克森在國會作證時說，若順利出任，她將捍衛美國憲法與民主，並繼承即將退休的自由派大法官布萊爾（Stephen Breyer）的精神；布萊爾今年夏天將退休，拜登總統提名傑克森出任大法官，她也將是美國史上首位女性非裔大法官。

司法委員會主席德賓（Dick Durbin）表示，委員會今天的決定是創造歷史，他很榮幸參與其中。

負責審查此案的參院司法委員會4日下午表決，民主黨與共和黨壁壘分明，委員會投票結果為11票贊成、11票反對。

根據參院議事規則，全案能送交院會處理但需經過一項程序投票，過半數參議員同意才可繼續審理此案；在民主黨全員票票入匭加上3位共和黨議員跑票支持下，最終53票贊成、47票反對，成功推動此案進入下一階段。

民主黨參議院領袖舒默立即提出程序動議由院會表決，在民主黨票票入匭、共和黨議員柯林斯（Susan Collins）、羅穆尼（Mitt Romney）與穆考斯基（Lisa Murkowski）相繼表態支持傑克森，全案預計於7日或8日在院會表決，確認傑克森的提名。

傑克森的審查過程並未出現巨大爭議，但多數的共和黨議員都投下反對票，顯見政黨極化問題嚴峻。

共和黨的反對意見稱憂慮傑克森的司法理念，以及過去的判決紀錄，也有人稱傑克森將成為激進左派的棋子。

傑克森上月下旬在國會作證時，表達其中立立場；她表示，法官不是立法者，她會根據事實來解釋法律。

最高法院將於10月審理哈佛和教堂山北卡羅來納大學（University of North Carolina-Chapel Hill）招生時考量其族裔背景是否構成歧視而違憲一案，身為哈佛校友，傑克森稱她會迴避審理此案。

布萊爾退休由傑克森接棒，這項異動不會改變高院六席保守派大法官和三席自由派大法官的生態，但在期中選舉之前完成提名，可避免若共和黨奪回參院多數，可能會使最高法院進一步右傾。