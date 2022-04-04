BA.2引起新一波疫情 學者：社區確診超過5%就該戴口罩

傳染力再度增強的Omicron亞型變異株BA.2，已是美國感染案例罪魁禍首。圖為華盛頓州一醫療中心戴著可清潔空氣的防毒面具巡視病房。（Getty Images）

傳染力再度增強的Omicron亞型變異株BA.2，讓歐洲確診案例走高，如今已是美國及全球感染案例罪魁禍首。疫情 發展詭譎難測，許多民眾對於戴口罩 、保持社交距離等防疫措施早就感到彈性疲乏，紐約時報報導，民眾應該懂得降低曝露於病毒底下的風險、讓家人與親友的生活盡量不受影響，若自己或親友陷入重病則要確保可以接受治療。七項自保之道包括：

一、下一波疫情可能到來，美國部分地區其實已經出現新一波疫情。民眾自保之道的第一步，就是注意居住社區的疫情統計追蹤。

美國疾病防治中心(CDC)以顏色區分疫情輕重程度的全國統計圖表上，雖然現在絕大多數呈現代表新增確診案例及染疫住院率雙雙偏低的綠色，但德州及美國東北部等地區，近來有越來越多黃點出現，顯示風險已升高為中度。明尼蘇達州、北達科他州及南達科他州等地，則有象徵社區傳播風險較高的橘點出現。

如果民眾發現自家社區疫情程度轉為黃色或橘色，就應該採取加強防疫措施，包括出入公共場所要戴口罩，對於參加人數眾多、不確定他人是否接種新冠疫苗的室內群聚活動也要三思。

居住社區的確診率也是具有重要參考價值的指標。約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University疫情追蹤統計每日更新，也有各州疫情趨勢。專家建議，如果發現社區確診率超過5%，就要提高警覺。

二、某些民眾如今出門已不再戴口罩，但專家表示，民眾最好檢查家裡是否有充足的醫療用高品質口罩儲存量。聯邦政府提供，數量有限的N95口罩可透過各地藥局或社區服務中心免費領取，消費者若想自行購買N95、KN95或KF94，要提防買到假貨。

維吉尼亞理工學院(Virginia Tech)土木與環境工程教授琳賽‧馬爾(Linsey Marr)，社區確診案例開始上升，就是應該戴口罩的時刻。她說，戴口罩是經證實後確定可以降低染疫風險的保護措施，相對之下只帶來些許不便而已。

馬爾表示：「我們對於新冠病毒仍有許多未知待解，我不想被傳染，我也不希望別人被傳染。」確診案例增加時，越多人戴口罩，新一波疫情就能越快落幕。

三、民眾應該備齊居家病毒檢測 組。聯邦政府為每戶美國家庭提供兩組免費病毒檢測，還沒有上網登記索取的民眾，最好在入夏之前盡快完成索取，否則檢測組在郵寄過程中可能因為天候炎熱而導致試劑變質。

四、接種新冠疫苗補強針。聯邦衛生機關已核准50歲以上民眾、12歲以上免疫功能不全患者施打第二劑補強針。

五、準備血氧飽和儀(Pulse oximeter，簡稱血氧儀) 。血氧指數降到92以下時，應立即就醫。

六、擬妥如何取得抗病毒藥物的計畫。

七、社交活動與旅遊計畫應備妥替代方案 。