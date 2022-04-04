「家族做事正當」 白宮：拜登深信杭特沒違法經商

白宮幕僚長說，拜登總統相信兒子杭特拜登並未違法。圖為杭特(左)出席拜登總統就職典禮。(美聯社)

白宮 幕僚長柯連恩(Ron Klain)3日接受「美國廣播公司」(ABC)訪問表示，拜登總統並未施壓司法部 長加蘭德(Merrick Garland)，促他啟動調查國會暴亂案。柯連恩說，此事屬司法部長職權，白宮信任司法系統可以自主處理，隨案情自然發展，並未干預。

柯連恩也說，拜登對自己兒子杭特‧拜登 (Hunter Biden)有信心，認為杭特做國際生意「並未違反法律」，拜登也認為家族做事一向正當。

Politico政治網站報導，杭特經營國際商業，自2020年起便遭檢方調查，但近幾周案情升溫，原因在一部遺失於德拉瓦州電腦維修店的筆記型電腦，經證實真為杭特所有，外界對杭特的經商行止，討論為之升溫。

柯連恩在ABC的「本周」(This Week)節目上表示，總統對自己兒子沒違法經商，當然有信心。

外界質疑杭特是否打著拜登家族招牌，在做令人生疑或不法的生意，此外拜登對他過去、現在做的生意是否知情；柯連恩為總統澄清。

柯連恩對本周節目的主持人史提法諾普魯斯(George Stephanopoulos)說，拜登對自己家族做事正當有信心；但他要再次澄清，大家討論中的舉動，都是杭特及他哥哥所為，屬個人事務，與總統無涉，當然白宮也沒人牽涉其中。

柯連恩表示，拜登信仰司法獨立，另外他沒聽總統放話支持起訴前總統川普。

柯連恩說，拜登當選總統的原因之一，在於他保證，白宮不會過問誰該起訴、起訴罪名這類事情；拜登認為決定權屬司法部管轄。現代記憶所及，只有尼克森及川普兩位共和黨前總統，才認為起不起訴的決定權在白宮橢圓形辦公室。