國會民主黨人施壓促調查川普 考驗司法部長

司法部長加蘭德正面臨民主黨愈來愈大的壓力，要他起訴前總統川普。(美聯社)

聯邦司法部 長加蘭德(Merrick Garland)正面對眾院1月6日國會暴亂調查委員會愈來愈大的壓力，委員會除了持續透過發出批評性聲明、法庭文件等，要證明前總統川普 及其盟友可能有罪之外，更重要的是加蘭德迅速提出起訴。

加蘭德去年3月宣誓就任司法部長後，即時召集部內的高級官員及聯邦調查局(FBI)局長，要求有關此案的詳細簡報。儘管暴亂案已經有數百人受到檢控，但加蘭德仍先要求詳細審查起訴書。包括有什麼指控？有什麼證據？執法部門是如何如此迅速建立龐大的調查等。

然而加蘭德始終未公開表示會否考慮起訴川普，儘管他聲言要對所有暴亂參與者追責，無論查到哪個層級。

雖然委員會可對暴亂事件展開調查及發出傳票收集更多訊息，但只有司法部才能提出刑事指控，對此委員會的民主黨成員謝安達(Adam Schiff)說：「我們履行自己的職責，但司法部也必須同樣履職。」

加蘭德的做法已令總統拜登 的民主黨盟友感到沮喪，有時甚至連拜登本人也感沮喪。雖然拜登並未直接表達過不滿，但他私下表示希望加蘭德不像一個瞻前顧後的法官，而是一個採取果斷行動的檢察官。

加蘭德對此回應說，他與參與此案工作的職業檢察官，目前只是感到「做正確的事」的壓力。換言之，他們「無論走到哪裡，都遵循事實和法律」辦事。

從另一角度看，國會暴亂案的調查，不僅是對加蘭德的考驗，也是對拜登的考驗。兩人上任時都承諾，要恢復司法部的獨立性和聲譽，因為川普一直試圖司法部武器化以獲取政治利益。

白宮副發言人貝茲(Andrew Bates)在一份聲明中表示，總統認為加蘭德「果斷地恢復了」司法部的獨立性，對此感到自豪。

面對國會調查委員會的施壓，試圖保護司法部不受政治壓力的加蘭德，其實處境很危險。因為對與暴亂有關的任何刑事指控，都將引發一場風暴，使司法部檢察系統重新捲入黨爭的漩渦，例如調查川普的「通俄案」及喜萊莉‧柯林頓的「電郵門」，都顯示尖銳的黨爭產生的破壞力極大。這也是加蘭德面對的壓力所在。