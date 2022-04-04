3月就業數據亮麗 專家：拜登、民主黨別對選情太樂觀

期中選舉年底舉行，但初選已經登場，圖為德州休士頓各項選舉候選人推出的競選看板。(美聯社)

勞工部1日公布最新就業 報告，白宮表示內容令人振奮，顯示全國經濟熱絡；但專家指出，除就業報告之外，今年第一季經濟消息並不好看，拜登 及民主黨 最好別太樂觀，認為政治行情正在扭轉，能搶在期中選舉前贏得選民歡心。

華盛頓郵報報導，勞工部指全國經濟體3月增加就業職缺43萬1000個，失業率下降到3.6%，過去11個月每月就業機會均增加40萬個以上，是1939年以來最好時光。

但經濟學者指出，就業市場熱絡，得歸因於新冠疫情限制持續鬆綁；更多公司行號要求員工返回辦公場合；疫情肆虐以來，喪失的就業機會恢復逾九成。

拜登總統及民主黨對此謳歌為進步，但查核3月政治實情會發現：民眾最憂慮通膨宰制經濟、能源焦慮感升高、大致不滿國家走向、國會表現認同率持續偏低、拜登施政支持率依然躺平，只有處理疫情及俄國侵烏戰爭滿意度走高。

蓋洛普(Gallup)民調一次加計所有民眾關心事項，發現21%受訪者認為通膨或油價上漲是國家最重大問題，11%認為在總體經濟，相形元月，這些數字增加一倍。

近半國人表示極憂心買不買得起、能否買到能源；再加上物價上揚等顧慮，讓國人對國家走向感到悲觀，只有大約四分之一民眾表示對國家走向滿意。

蓋洛普指出，近幾個月民主黨人較為看好國家走向，但相形去年最高點仍來得低。

另外，民眾對國會表現及立法成績的觀感還是很差，拖累民主黨的支持率；拜登的執政滿意度還在四成的低檔徘徊，幾個月來並無可觀變動。

就業市場表現好，可能讓拜登及民主黨選情轉趨正向，也值得白宮自豪，但拜登31日宣布要加快平抑的油價，才是民主黨對期中選情悲觀、共和黨看好選情的主因。

拜登試著減輕民眾對汽油漲價的怨氣，由戰略石油儲備每天釋出100萬桶，連做六個月，同時要求石油公司要吐出部分獲利，回饋消費者，另短期內增產石油及天然氣。

但拜登對抗通膨的權力受限，這次物價上漲原因很多，疫情期間聯邦政府注資數兆元、供應鏈趕不上民眾購物需求、全球供應鏈受疫情打亂，最近油價因俄國侵略烏克蘭而上漲。

最近幾個月亮麗的就業數據對政情並無實質影響；11月就要期中選舉，民主黨只剩幾個月時間來逆轉頹勢，但目前兆頭實在不妙。