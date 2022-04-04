我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

葛萊美獎／強巴提斯、絲綢聲韻大贏家 史密斯又被笑

長春執行5天清零攻堅 民眾反應冷淡：跟病毒商量了？

中本土連日破萬 2年來首次 6千醫護抵上海助抗疫

記者賴錦宏、陳政錄／綜合報導
天津、江蘇、安徽等地10個醫療隊，約6000名醫護人員，3日抵達上海支援。圖為天津市援滬醫療隊。(中新社)
天津、江蘇、安徽等地10個醫療隊，約6000名醫護人員，3日抵達上海支援。圖為天津市援滬醫療隊。(中新社)

中國新冠本土疫情這兩天持續擴大，4日通報新增本土病例1萬3137例（含本土無症狀感染者），其中以上海最嚴重，共9006例（含無症狀感染者），次為吉林省的3578例（含無症狀感染者）；是兩年來首度連續兩天均破萬例。為協助上海市控制疫情，2000多名解放軍軍隊已出動，另有各省醫療團隊也陸續抵達上海馳援。

3日通報新增本土確診1455例、本土無症狀感染1萬1691例，則是兩年來首次單日破萬例；顯示上海是中國疫情最嚴重地區。主管防疫的中國國務院副總理孫春蘭已前往上海坐鎮指揮，3日上海全市進行抗原檢測(快篩)，4日全市進行核酸檢測。

上海衛健委3日通報，新增本土確診438例、本土無症狀感染7788例，染病個案達8226例，再創新高。

新華社報導，上海疫情嚴峻，醫療系統負荷大，安徽、湖北、天津等多地紛派醫療隊到上海支援。據央視報導，約6000名外地醫護人員3日抵達上海，將入駐方艙醫院。此前，江、浙兩地已有逾6000名醫護援滬。

上海這波疫情已有超過5萬人染疫，九成多為無症狀感染者，官方堅持的「動態清零」政策，引發民眾質疑和抱怨。近日，網路流傳一段上海民眾與上海疾控中心領導的對話，兩人在對話中批評上海防疫措施荒腔走板，直指防疫亂象多、專業意見不受採納等，引發議論。

此外，近日有上海嬰幼兒被單獨隔離的照片和影片在網路流傳，引發批評。據法國國際廣播電台報導，法國駐上海總領事館代表歐盟成員國近日致函上海市政府，為歐盟僑民請命，要求在防疫上勿將父母和孩子分開隔離，同時對未染疫的歐盟僑民能允許居家自我健康管理。

上海封城對經濟影響巨大，上海國際港務集團3日透過新華社強調，上海港全天候正常作業，保障長三角乃至全球產業鏈、供應鏈穩定暢通，未出現貨櫃船擁堵。

不過，鄰近上海的台商重鎮昆山1日晚間升級防疫，宣布2日至6日進行全市多輪核酸檢測，要求企業輪休減產、居家辦公，並管制聯外交通等。台商指出，由於進出貨受阻，目前台資企業產線大多已暫停生產，部分企業僅剩開發、管理等人員正常上班。

上海幾近全封城，無法出門的上海靜安區民眾3日在屋頂曬太陽、透透氣。(Getty ...
上海幾近全封城，無法出門的上海靜安區民眾3日在屋頂曬太陽、透透氣。(Getty Images)

疫情 防疫 檢測

上一則

「家族做事正當」 白宮：拜登深信杭特沒違法經商

下一則

BA.2引起新一波疫情 學者：社區確診超過5%就該戴口罩

延伸閱讀

「疫樣」上海港？官方：截圖有貓膩 滯留數百貨輪不實

「疫樣」上海港？官方：截圖有貓膩 滯留數百貨輪不實
輝瑞新冠口服藥PAXLOVID成救星 優先救治上海吉林病患

輝瑞新冠口服藥PAXLOVID成救星 優先救治上海吉林病患

上海新增9006人染疫新高 解放軍出動2千人協助防疫

上海新增9006人染疫新高 解放軍出動2千人協助防疫
上海疫爆 改寫中國政經大局

上海疫爆 改寫中國政經大局

熱門新聞

地緣政治專家佛里曼表示，過去俄羅斯軍力明顯被高估，北京目前已意識到普亭將敗。圖為俄國總統普亭(左)與中國國家主席習近平。(美聯社)

美專家：中國已知普亭必敗 威脅侵台裝腔作勢

2022-03-28 13:18
俄國國防部副部長佛明會後表示，俄國將大幅減少在基輔周圍兵力，以增互信。(路透)

11國擔保 俄烏和談現曙光…俄大減攻勢 烏成為中立國

2022-03-30 02:30
俄國入侵烏克蘭以來折損多名高階將領，被寄予厚望的精銳部隊第331近衛軍空降團，其指揮官蘇哈列夫上校被證實上月13日在烏克蘭陣亡。（擷取自推特）

俄精銳空降部隊指揮官陣亡 BBC：形同普亭快打計畫破滅

2022-04-02 13:22
俄羅斯總統普亭和國防部長蕭依古2017年在圖瓦釣魚。(Getty Images)

俄媒：普亭不如宣傳生龍活虎 浸泡鹿茸浴養生

2022-04-02 11:10
今年稍後將尋求第三個任期的中國國家主席習近平（圖），最近遭遇疫情復熾、美國總統拜登逼他在烏克蘭戰爭中選邊站的雙重挑戰。美聯社

從疫情復熾到拜登的強硬談話 習近平的危機加劇

2022-03-28 10:44
俄國總統普亭要求外國用盧布支付購買天然氣款項。(美聯社)

普亭簽署法令 外國買家不以盧布買天然氣就斷供

2022-03-31 10:56

超人氣

更多 >
民眾尖叫逃跑...加州沙加緬度大規模槍擊 至少6死10傷

民眾尖叫逃跑...加州沙加緬度大規模槍擊 至少6死10傷
美國房價漲幅45年罕見 矽谷加價百萬美元競標

美國房價漲幅45年罕見 矽谷加價百萬美元競標
不忍了 波蘭重砲轟德國：與法國一樣強烈偏袒俄羅斯

不忍了 波蘭重砲轟德國：與法國一樣強烈偏袒俄羅斯
放棄美國籍需慎重 再入境要申請簽證

放棄美國籍需慎重 再入境要申請簽證
南加女孩放學路上遇男子擬綁架 但她這招嚇跑嫌犯

南加女孩放學路上遇男子擬綁架 但她這招嚇跑嫌犯