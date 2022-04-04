中本土連日破萬 2年來首次 6千醫護抵上海助抗疫

天津、江蘇、安徽等地10個醫療隊，約6000名醫護人員，3日抵達上海支援。圖為天津市援滬醫療隊。(中新社)

中國新冠本土疫情 這兩天持續擴大，4日通報新增本土病例1萬3137例（含本土無症狀感染者），其中以上海最嚴重，共9006例（含無症狀感染者），次為吉林省的3578例（含無症狀感染者）；是兩年來首度連續兩天均破萬例。為協助上海市控制疫情，2000多名解放軍軍隊已出動，另有各省醫療團隊也陸續抵達上海馳援。

3日通報新增本土確診1455例、本土無症狀感染1萬1691例，則是兩年來首次單日破萬例；顯示上海是中國疫情最嚴重地區。主管防疫 的中國國務院副總理孫春蘭已前往上海坐鎮指揮，3日上海全市進行抗原檢測 (快篩)，4日全市進行核酸檢測。

上海衛健委3日通報，新增本土確診438例、本土無症狀感染7788例，染病個案達8226例，再創新高。

新華社報導，上海疫情嚴峻，醫療系統負荷大，安徽、湖北、天津等多地紛派醫療隊到上海支援。據央視報導，約6000名外地醫護人員3日抵達上海，將入駐方艙醫院。此前，江、浙兩地已有逾6000名醫護援滬。

上海這波疫情已有超過5萬人染疫，九成多為無症狀感染者，官方堅持的「動態清零」政策，引發民眾質疑和抱怨。近日，網路流傳一段上海民眾與上海疾控中心領導的對話，兩人在對話中批評上海防疫措施荒腔走板，直指防疫亂象多、專業意見不受採納等，引發議論。

此外，近日有上海嬰幼兒被單獨隔離的照片和影片在網路流傳，引發批評。據法國國際廣播電台報導，法國駐上海總領事館代表歐盟成員國近日致函上海市政府，為歐盟僑民請命，要求在防疫上勿將父母和孩子分開隔離，同時對未染疫的歐盟僑民能允許居家自我健康管理。

上海封城對經濟影響巨大，上海國際港務集團3日透過新華社強調，上海港全天候正常作業，保障長三角乃至全球產業鏈、供應鏈穩定暢通，未出現貨櫃船擁堵。

不過，鄰近上海的台商重鎮昆山1日晚間升級防疫，宣布2日至6日進行全市多輪核酸檢測，要求企業輪休減產、居家辦公，並管制聯外交通等。台商指出，由於進出貨受阻，目前台資企業產線大多已暫停生產，部分企業僅剩開發、管理等人員正常上班。