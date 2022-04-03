麥康諾施壓共和黨議員 反對傑克森大法官任命案

國會參院少數黨領袖麥康諾要求共和黨籍參議員，不要支持傑克森出任大法官。(Getty Images)

拜登總統提名華府聯邦法官凱坦吉‧傑克森(Ketanji Brown Jackson)為聯邦最高法院大法官，參院共和黨 領袖麥康諾 (Mitch McConnell)表示反對，並試圖說服參院同僚一同抵制；麥康諾的態度有其諸多盤算，卻也讓部分共和黨籍參議員左右為難。

國會山報(The Hill)報導，根據一名共和黨籍聯邦參議員的說法，麥康諾在近日一場午餐會上以「慷慨激昂」的言詞大力反對傑克森，例如說「很感謝」司法委員會的「夙夜匪懈」，讓外界知道傑克森的「值得外界警覺的極端立場」。

麥康諾還說：「希望所有共和黨人都能夠對傑克森的紀錄嚴肅以待，我認為這是個問題」；這些言談幾乎明擺著是向未明確表達反對立場的同僚施壓，例如莉莎‧穆考斯基(Lisa Murkowski)、羅穆尼(Mitt Romney)等人。

阿拉斯加州聯邦參議員穆考斯基還在衡量，要不要支持拜登提名的大法官傑克森。(Getty Images)

所有共和黨籍聯邦參議員中，目前只有蘇珊‧柯林斯(Susan Collins)已表態支持傑克森。

讓麥康諾抓住傑克森小辮子的是她過去一宗判決：2013年時，檢察官求處傳布兒童色情圖像的霍金斯(Wesley Hawkins)兩年徒刑，但是傑克森只判處三個月監禁。

共和黨策士詹寧斯(Scott Jennings)表示，拜登提名傑克森讓外界更加篤定原先的看法，即民主黨 對罪犯的立場過於溫和；此外，傑克森拒絕就增加大法官人數表態，讓麥康諾擔憂傑克森會對增加更多「左翼、進步派」大法官開綠燈。

但是肯塔基大學新聞學教授克羅斯(Al Cross)表示，很難想像麥康諾會以此判決就認定傑克森失格。

也就是說，麥康諾堅持反對傑克森是另有盤算，而這些盤算都與今年的中期選舉有關，例如藉此大作文章，強化民主黨「左翼、進步派」等印象；團結因為對2020年總統大選結果而出現立場分歧的共和黨；並鞏固自己的黨內領導地位等。

民主黨人對共和黨關於傑克森判決的看法表示反對，認為共和黨人對案件的脈絡「斷章取義」，並指傑克森長期指出該案適用的法規「早已過時」。