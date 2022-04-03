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維吉尼亞級核子潛艦「德拉瓦號」 拜登主持入水

記者胡玉立／綜合報導
拜登總統(中)主持核潛艦「德拉瓦號」服役儀式，右為第一夫人吉兒‧拜登。(Getty Images)
拜登總統(中)主持核潛艦「德拉瓦號」服役儀式，右為第一夫人吉兒‧拜登。(Getty Images)

美國海軍最新快速攻擊潛艦「德拉瓦號」(USS Delaware SSN791)2日舉行公開入水儀式， 這場因為疫情延後兩年舉行的儀式，由拜登總統主持，第一夫人吉兒·拜登以船艦命名人(sponsor)身分為「德拉瓦號」擲瓶。

拜登總統在儀式中簡短講話表示，這艘以德拉瓦州命名的最新軍艦，「是為我國服務、加強國家安全的悠久自豪傳統的一部分；是為我們，也為我們在世界各地的盟友和合作夥伴。而且它這樣做已有好一段時間了。」

「德拉瓦號」是美國第18艘維吉尼亞級核子潛艦。它早在2020年4月首度下水服役，持續培訓不斷。

拜登總統主持核潛艦「德拉瓦號」服役儀式，並與夫人吉兒‧拜登走上潛艦。(路透)
拜登總統主持核潛艦「德拉瓦號」服役儀式，並與夫人吉兒‧拜登走上潛艦。(路透)

拜登在德拉瓦州威明頓碼頭致詞時，沒有提及當前全球因俄羅斯入侵烏克蘭而動盪的局勢。但他表示，「作為總司令，我相信我國的神聖義務是裝備好那些為我們出生入死的部隊，在他們返回家園時照顧好他們和他們的家人。」

「德拉瓦號」命名人第一夫人吉兒在儀式中大聲說道：「德拉瓦號的軍官和船員，操船，讓她復活。」船員應聲回答：「是的，女士。」儀式結束後，拜登夫婦在家鄉德拉華州進行私人行程。

拜登政府甫宣布預算藍圖，提議國防經費7950億元。參院少數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)表示，由於通貨膨脹，該提議只夠「讓我們的武裝部隊踩踩水」。但部分進步派民主黨人抱怨，在去年夏天美軍從阿富汗撤軍後，此金額過高。

海軍表示，「德拉瓦號」有136名船員，是第18艘維吉尼亞級快速攻擊潛艇，旨在尋找和摧毀敵方潛艇和水面艦艇，並可發射戰斧巡弋飛彈(Tomahawk cruise missile)。該船艦長377呎，可潛至深800呎，並在水下以超過25節速度航行。國防部新聞稿指出，這艘潛艇的設計還可在不需添加燃料的情況下運行超過30年。

根據國防部聲明，這是一個世紀以來「德拉瓦」這個名字首次用於海軍艦艇；是歷來第七艘以德拉瓦州命名的海軍船隻。

來源：Defense Now

吉兒·拜登 德拉瓦州 國防部

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