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「共產中國搶工作」俄州參議員參選人廣告恐煽動仇亞

記者顏伶如／綜合報導
民主黨籍俄亥俄州聯邦眾議員萊恩今年角逐聯邦參議員，他在本周稍早推出的競選廣告中，指稱美國民眾失業都是「共產中國」搶工作害的。(美聯社)
民主黨籍俄亥俄州聯邦眾議員萊恩今年角逐聯邦參議員，他在本周稍早推出的競選廣告中，指稱美國民眾失業都是「共產中國」搶工作害的。(美聯社)

決定更換跑道角逐聯邦參議員選舉的民主黨籍俄亥俄州聯邦眾議員萊恩(Tim Ryan)，本周稍早推出的競選廣告中，指稱美國民眾失業都是「共產中國」搶工作害的。民主黨籍紐約州聯邦眾議員孟昭文(Grace Meng)強烈批評，要求萊恩撤廣告，因為廣告內容完全轉移焦點，沒有檢討美國企業對勞工不利的政策，反而在亞太裔民眾背上「畫標靶」。

民主黨籍紐約州聯邦眾議員孟昭文。(本報檔案照)
民主黨籍紐約州聯邦眾議員孟昭文。(本報檔案照)

國家廣播公司(NBC)報導，萊恩競選廣告引起亞裔社區團體及亞裔官員同聲譴責，批評煽動排華情結及仇視亞裔的偏見。

萊恩在29日推出的競選廣告片中說道：「中國一路贏，勞工一直輸。」他說：「這是我們跟他們之間的抗爭。資本主義對抗共產主義。我不會退縮。你們呢？」

亞太裔年輕選民倡議組織Run AAPI、「亞裔與太平洋島國族裔美國公民勝利基金」(AAPI Victory Fund)超級政治行動委員會(Super PAC)等亞太裔團體，紛紛對萊恩競選廣告提出抗議，批評廣告內容對於疫情期間飽受種族歧視的亞裔社區來說，如同雪上加霜。

萊恩對國家廣播公司發表聲明表示，中國做為美國最強大的經濟對手，已經有40年之久。他在聲明中說，曾經對民主黨及共和黨提出抗爭，要求承擔責任，也曾為不利美國的貿易協訂以及獎勵企業將工作機會轉移海外的稅務漏洞投下反對票。

他在聲明中寫道，擔任公職以來的每一天，都努力工作想要讓美國與中國能夠公平競爭，爭取為美國勞工投資。他說：「俄亥俄州勞工是全世界最棒的，我根據權限挺身而出挑戰中國，為所有俄亥俄州民眾爭取利益，我永遠不會為了這麼做而道歉。」

「亞裔與太平洋島國族裔美國公民勝利基金」主席詹金斯(Brad Jenkins)表示，萊恩廣告內容充滿排華詞彙，政治人物應該為所作所為承擔責任，尤其是在亞裔社區因為人身安全而擔心受怕、充滿焦慮的此時。

詹金斯說，故意把一個國家捏造成壞人，指稱這就是俄亥俄州民眾失去製造業工作的原因，卻不檢討問題背後的政策因素，「這就是種族歧視」。

俄亥俄州 亞裔 勞工

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