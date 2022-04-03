WTO：全球貿易成長率 將從4.7%腰斬至2.5%

俄烏戰爭影響全球貿易，WTP把預期成長率腰斬一半。(美聯社)

俄烏戰爭將使今年的全球貿易成長率幾近腰斬。世界貿易組織(WTO )秘書長伊衛拉說，「由於戰事與相關政策影響」，WTO已下修今年的全球貿易成長率，由原先估計的4.7%，大幅降至2.5%；WTO大砍貿易成長預期，也為反映全球供應鏈問題自新冠疫情以來，一直未能解決。

伊衛拉表示，亂局令食物價格更貴，「我擔心一場食物危機正在醞釀。」她接受BBC訪談時提到，雖然總體上，俄羅斯 與烏克蘭 占全球商品出口只有大約2.5%，但在特定類別比重卻非常高。

最直接受害的是烏克蘭人民，他們流離失所，沒有足夠食物。烏克蘭最新公布的初估數據顯示，今年第一季經濟恐怕萎縮多達16%，全年萎縮幅度更高達40%。而全球經濟也將嘗到嚴重苦果。伊衛拉強調，貧窮國家對食物供給吃緊的體會特別深。

俄烏開戰後，小麥、玉米等糧食供應受到衝擊。產業團體已警告，歐盟面臨葵花油短缺，因為根據標普全球的資料，世界46.9%的葵花油出口來自烏克蘭，29.9%來自俄羅斯。

曾任奈及利亞財政部長的伊衛拉特別關切最禁不起打擊的窮國。她以非洲為例指出，那裡55個國家中有35國由俄、烏進口小麥與其他穀物，有22國自這兩國進口肥料。「非洲開發銀行了解的狀況是，許多國家的食物價格已經漲了20%到50%。」

俄羅斯入侵烏克蘭之前，新冠疫情就已造成許多產業的供需失衡而推升各種物價。國際貨幣基金(IMF)先前也已示警，通膨急升將拖累今年的全球經濟成長。伊衛拉認為，短期內這些通膨壓力將會持續。

俄烏戰事一起，貿易就成為許多國家主要施壓俄羅斯總統普亭工具，大家已不顧WTO的貿易規範，也有主張發動戰爭的俄羅斯應該被逐出WTO。不過到目前為止，還沒有任何國家被趕走。伊衛拉說，WTO沒有機制可以剔除俄羅斯，不過部分專精國際貿易法的律師並不同意。