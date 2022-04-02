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白宮攝影師想按往例出「總統寫真集」川普搶了賺錢機會

記者張聲肇／綜合報導
前白宮攝影師席拉‧克雷格海德（左三）隨前總統川普（右）參加活動。（路透）
前白宮攝影師席拉‧克雷格海德（左三）隨前總統川普（右）參加活動。（路透）

紐約時報報導，前總統川普時期的白宮攝影師席拉‧克雷格海德(Shealah Craighead)原擬照往例把自己的作品出版成集， 川普卻搶先出了一本書，雖然多數照片都是她的作品，卻只在最後一頁才提及她的名字。

克雷格海德作為川普的專任攝影師，守在白宮、跑遍全世界，就為了獵取總統的精采鏡頭，任期末了，她告訴川普幕僚，打算把自己的作品最精采的部分，編輯成書並予出版。

過去，前總統雷根、歐巴馬和布希的專任攝影師都這麼做，總統還樂於替專輯寫序，川普卻打破這個兩黨總統立下的慣例，捷足先登，出書賺錢。

前總統川普搶先出版317頁的「我們攜手同行」(Our Journey Toget...
前總統川普搶先出版317頁的「我們攜手同行」(Our Journey Together)，所有的圖片都未提攝影師的名字。（取自eBay網站）

首先，川普幕僚告訴她，要寫序、幫忙打書，可以，請她先付一筆費用；接著，幕僚又告訴她，專輯出版請稍延後，讓總統先出版專任攝影師和幕僚所拍照片集。這本照片集已經上市，每本230元。

她1毛錢拿不到 名字只出現在最後一頁

當然，「川普」照片集的收益，克雷格海德一毛錢都分不到；川普這種掠人之美，好處歸己的行為，讓不少前白宮職員感到沮喪，卻不驚訝。

川普的新聞秘書葛瑞珊(Stephanie Grisham)說，克雷格海德是「很有天分也很努力」的攝影師，「我不禁在想：川普居然利用她的辛苦和天分謀取私利，好不丟臉。不過，這傢伙不就是這種人嗎，拚命賣帽子、賣這賣那的，就為了替自己籌款。」

布希任期內的白宮首席攝影師德瑞波(Eric Draper)說，川普這麼做，對克雷格海德實在有欠尊敬，有如「賞她一耳光」。

前總統川普搶先出版317頁的「我們攜手同行」(Our Journey Toget...
前總統川普搶先出版317頁的「我們攜手同行」(Our Journey Together)，所有的圖片都未提攝影師的名字。（取自eBay網站）

德瑞波去年就曾和克雷格海德討論過出版攝影集的事；他說，「如果我是她，也會感到很失望。」

川普現在的發言人布多維奇(Taylor Budowich)未否認川普助理和克雷格海德討論過，請川普替她的專輯寫序的事，「也許包括要分她一筆出版商的預付款」。克雷格海格和出版商之間的初步協議，包括預付「數十萬元」的版權費。

最後，川普決定自己搶先出版317頁的「我們攜手同行」(Our Journey Together)，所有的照片都沒提攝影人的名字，直到最後一頁，才在「感謝詞」中，把所有照片提供人的名字列出，包括克雷格海德。

川普 攝影 白宮

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