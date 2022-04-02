白宮發言人要換了？傳莎奇最快下個月跳槽電視台主持

傳出即將辭職加盟MSNBC的白宮發言人莎奇1日在白宮記者會被問到相關傳聞時表示，「你還不能擺脫我」，目前無可奉告。（Getty Images）

白宮 國家安全會議發言人霍恩(Emily Horne)上月31日離職後，1日傳出白宮發言人莎奇(Jen Psaki)也將去職，網路媒體Axios率先報導，莎奇最快下個月跳槽到新聞台MSNBC主持節目。

MSNBC為前三大新聞台之一，富比世 (Forbes)上月引述收視率調查報導，MSNBC在黃金時段的平均觀眾人數達119萬4000人。

Axios報導，莎奇已向部分白宮資深官員透露辭意，但尚未正式告知白宮的新聞團隊；莎奇也還未跟MSNBC簽約。

Axios報導，莎奇在MSNBC的職位還在討論中，可能主持節目，也可能是MSNBC的節目或國家廣播公司新聞網(NBC)的新聞的固定班底。

日前確診新冠剛重返講台的莎奇1日對白宮記者表示，「你還不能擺脫我」，目前無可奉告；被問到一邊擔任白宮發言人一邊和電視新聞台討論下一份工作型態是否合乎倫理，莎奇說，自己絕對嚴格遵守相關規範。

紐時報導，有線電視新聞網(CNN)也在接觸她，但莎奇目前只跟NBC環球集團(NBCUniversal)談。

Axios報導，傳言莎奇異動已有一陣子，且在莎奇之前，副總統賀錦麗(Kamala Harris)的資深顧問兼首席發言人桑德斯 (Symone Sanders)1月離開白宮，轉往MSNBC擔任節目主持人，不少白宮發言人離職後都會轉往電視公司工作。

由於發言人與新聞媒體存在工作倫理關係，也有「政府倫理規則」(Government ethics rules)規範，Axios報導，莎奇一直小心謹慎處理相關法律與倫理問題，與白宮法律顧問辦公室密切討論此事；MSNBC也持續和律師討論確保磋商過程不觸法。