大麻合法化…眾院准了 參院難過關

國會眾院1日通過全國大麻合法化，但由於參院共和黨不支持，民主黨議員也有異議，法案在參院難過關。圖為密西根州的一處大麻種植地。（美聯社）

國會眾院 1日以220比204票通過全國大麻合法化 ，允許各州自行決定大麻政策，並對大麻製品課稅8%，先前因使用大麻罪入獄者可提早出獄，有助少數族裔；共和黨 人則憂心此法恐擴大使用類鴉片藥物，危害身心健康。不過此法案恐難得到參院共和黨人足夠支持，預期無法在參院通過。

眾院以220比204票通過「大麻機會、再投資與除罪法案」(Marijuana Opportunity Reinvestment and Expungement Act)；但法案前景不樂觀，在參院不可能贏得60票達到立法門檻。

不過，眾議員1日有機會發表他們對大麻除罪化的看法，且似乎頗獲選民支持。

2020年選舉反映出民眾頗能接納大麻。從新澤西州進步派、亞利桑納州溫和派，再到蒙大拿州和南達科他州的保守派，均提到休閒用大麻合法化且勝選。

根據此法案，聯邦法庭將除去先前大麻定罪並重審服刑者。國會預算處(CBO)估計，此法案除去大麻定罪並減刑，可望讓現在與未來的囚犯減少3萬7000年的刑期，數千名犯人可提早出獄，未來10年可減少8億元支出；整體而言，未來十年的聯邦赤字可減少近30億元。

此法案也授權對大麻製品徵收5%稅金，並在五年內逐步提高至8%；這筆收入將用於就職訓練、法律協助、藥物濫用治療，且可發放貸款協助弱勢小企業邁入大麻業。

民主黨認為，大麻入罪對少數族裔帶來格外嚴重的後果，眾院多數黨領袖霍耶(Steny Hoyer)引述統計表示，就算非裔和白人的大麻使用率差不多，但非裔因持有大麻遭逮捕的可能性是白人的四倍以上，「這些犯罪紀錄會纏著有色族裔，無限期對他們的生活軌跡造成影響」。

民主黨聯邦眾議員芭芭拉·李(Barbara Lee，加州)表示：「可以肯定地說，沒錯，這就是種族公正法案。」

反對大麻合法化的共和黨人則認為，大麻是擴大使用類鴉片藥物與危險物質的大門，而且現在的大麻比數十年前的大麻藥效更強，呼麻者會受害更深；他們也擔心更多孩子恐會接觸到大麻，且忽視成人使用者的心理健康。

共和黨人表示，烏克蘭戰爭和通膨當前，大麻除罪化並非國會目前的首要之務。

根據全國州議會聯合會(NCSL)，全美37州和哥倫比亞特區允許使用醫療用大麻製品，18州與哥倫比亞特區則批准使用休閒用大麻。