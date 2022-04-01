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首席律師4頁備忘錄 讓潘斯拒絕推翻2020選舉結果

編譯陳韻涵／綜合31日電
前副總統潘斯曾詢其首席律師，副總統究竟有多大職權得以驗證選票。（Getty Images）
前副總統潘斯曾詢其首席律師，副總統究竟有多大職權得以驗證選票。（Getty Images）

前總統川普及其幕僚2020年呼籲副總統潘斯推翻拜登的勝選結果時，潘斯曾詢問首席律師傑考布(Greg Jacob)，副總統究竟有多大職權得以驗證選票；傑考布在思索一天後，以四頁的法律備忘錄形式回覆，埋下潘斯決定認證選舉結果的種子。

政治新聞網站POLITICO在30日首度披露日前取得的這份傑考布於2020年12月8日寫下的備忘錄，描述潘斯團隊在2021年1月6日國會認證選舉結果之前的矛盾和複雜歷程。

「副總統有多大職權驗證選票？」分析已交眾院調查委員會

傑考布的分析搬出橫跨多個世紀的辯論，探究副總統在計票過程扮演何種角色，且並未在「潘斯是否具備否定計票結果」的議題上選邊站，僅客觀分析潘斯及其團隊在選後依憲法規定，開始討論副總統在國會議程上的限制。

該備忘錄預測並解決了川普及其支持者在領導國會計算選舉人團票時，很快用來施壓潘斯推翻計票結果的法律論點。

前副總統潘斯曾詢其首席傑考布律師，副總統究竟有多大職權得以驗證選票。傑考布寫了四...
前副總統潘斯曾詢其首席傑考布律師，副總統究竟有多大職權得以驗證選票。傑考布寫了四頁的法律備忘錄形式回覆。（取自politico網站）

消息人士透露，這份備忘錄在一夜之間寫好，好讓潘斯有所準備；果不其然，川普盟友很快開始宣稱，潘斯可以片面讓川普續任總統。

匿名消息人士說：「這份法律分析，在關於副總統角色與職責的錯誤訊息滿天飛之際，呈交給潘斯，備忘錄提供了事實而非結論，因為相關研討尚未臻備。」

國會暴亂事件調查委員會已複印該備忘錄，交給調查員審查。

就在傑考布提交分析前兩天，川普團隊為川普律師伊士曼(John Eastman)起草正式法律協議文件；伊士曼負責說服潘斯同意支持川普並推翻選舉結果。

報導指出，備忘錄顯然成為討論潘斯在計票過程角色的依據。

傑考布未在備忘錄中表達立場，潘斯也有權否絕或拒絕計入部分選票，但潘斯事後堅決抗衡川普及伊士曼的施壓。

傑考布的備忘錄也引述憲法學者的論述，討論自1887年以來監督計票的「選舉計算法」(Electoral Count Act)是否違憲。

傑考布寫道，「歷史上只有少數依據選舉計算法的案例，其合憲性仍舊模糊，學者時至今日仍在辯論副總統否決選舉人票的合憲角色。」

川普 拜登 眾院

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