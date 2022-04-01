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北約控俄撒謊 「在集結非撤離」 普亭：停火時機未到

「通俄研究」經費不實 喜萊莉柯林頓團隊和DNC遭重罰

編譯郭宣含／綜合31日電
喜萊莉‧柯林頓2016年選舉團隊因未正確透露研究經費，遭聯邦選舉委員會重罰。（Getty Images）
喜萊莉‧柯林頓2016年選舉團隊因未正確透露研究經費，遭聯邦選舉委員會重罰。（Getty Images）

聯邦選舉委員會(FEC)分別罰民主黨全國委員會(DNC)10萬5000元，以及罰了喜萊莉‧柯林頓(Hillary Clinton)2016年選舉團隊8000元；因他們未正確揭露用來資助研究對手的經費，該研究後來成為指控前總統川普選舉團隊與俄羅斯共謀的關鍵檔案。

川普：我的名譽已受損 難討回

川普30日指控柯林頓企圖「非法摧毀」他的競選團隊，他重申FEC的發現並攻擊他上周提告的諸多政敵。川普表示，柯林頓團隊和民主黨全委會付款給法律事務所，只是要掩蓋他們聘用許多公司，如今這些公司都被列入他的訴訟被告中，「他們企圖擊垮並非法摧毀你們最愛的總統：我。」

「我之前已重申多次，如今也獲得證實，這是民主黨全委會和柯林頓團隊資助的騙局。」川普在電郵中指出：「剛揭露的這起腐敗事件不符合美國人精神，且不容許再次發生，我要如何討回我的名譽？」

政治人物和組織必須公開揭露支持，並說明逾200元支出的用途。FEC寄出信函中指出，柯林頓團隊與民主黨全委會因將研究對手的檔案經費，不實申報為「法律服務」與「法律與法遵諮詢」，而分別遭罰8000元和10萬5000元。

柯立芝雷根基金會(CRF)2018年投訴民主黨全委會和柯林頓團隊，如今FEC公布這項裁決。

在前總統川普2017年1月就職前幾天，網路新聞媒體BuzzFeed公布該份研究檔案，其中大多是川普選舉團隊和俄羅斯「合作的完整陰謀論」的理論基礎，許多批評人士引述該研究，並稱這是川普不適任總統的證據。

前英國情報人員史蒂爾(Christopher Steele)彙整出這份檔案，並代表柯林頓團頓為國華府研究機構Fusion GPS工作。在發表這份檔案前，川普團隊與俄國有牽連的謠言早已在執法界和媒體圈流傳數月。

FEC表示，Fusion GPS透過一間法律事務所收款，此舉違反說明選舉支出的嚴格法規；FEC指出，「博欽柯伊」(Perkins Coie)法律事務所2016年共支付Fusion GPS共102萬4407元。

民主黨全委會和柯林頓競選頹對財務人員表示，他們付款給「博欽柯伊」是為了取得Fusion GPS的法律服務資訊，而非為了反對派研究。

川普 柯林頓 民主黨

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