前妻黛咪摩爾發聲明 布魯斯威利罹「失語症」 退出影壇

好萊塢資深女星黛咪摩爾30日在Instagram發表聲明指出，動作巨星前夫布魯斯威利斯被診斷出得了失語症，將離開演藝事業。（美聯社）

好萊塢資深女星黛咪摩爾(Demi Moore)30日在Instagram發表聲明指出，動作巨星前夫布魯斯威利 (Bruce Willis)被診斷出得了失語症 (Aphasia)，將離開演藝事業。失語症患者由於腦部主管語言的部位受損，對語言的理解及表達都大受影響。

黛咪摩爾在寫給布魯斯威利影迷的聲明中表示，「身為家屬，我們希望跟大家分享消息，我們摯愛的布魯斯出現一些健康問題，最近被診斷出得了失語症，他的認知功能受到影響」。

她在聲明中指出，由於病情因素，經過審慎考量後，布魯斯威利決定退出對他意義無比重大的演藝事業。她表示，全家人一起堅強面對事實，讓粉絲們知道消息，是因為了解布魯斯威利在影迷們心中的地位，他也非常重視影迷，「布魯斯常說要『盡情享受人生』(Live it up)，我們將會一起好好努力」。

聲明結尾的署名包括了布魯斯威利的現任妻子艾瑪‧威利斯(Emma Heming Willis)，黛咪摩爾與布魯斯威利的33歲長女露瑪‧威利斯(Rumer Willis)、30歲次女史蔻特‧威利斯(Scout Willis)、28歲么女塔露拉‧威利斯(Tallulah Willis)，以及艾瑪‧威利斯所生的9歲女兒梅寶‧威利斯(Mabel Willis)及7歲女兒艾芙琳‧威利斯(Evelyn Willis)。

黛咪摩爾與聲明一同發布的照片，是一張布魯斯威利年輕時期的照片。他在照片中身穿白色浴袍，帶著墨鏡與十字架項鍊，對著鏡頭露出笑容，頭上則放著摺成帽子形狀的毛巾。

艾瑪‧威利斯、露瑪‧威利斯、史蔻特‧威利斯、塔露拉‧威利斯30日也同步在個人Instagram帳號發布同樣聲明。

1955年出生的布魯斯威利，3月19日才剛屆滿67歲。他的銀幕代表作包括「終極警探」(Die Hard)系列電影，從1988年至2013年間總共推出5部影片。1994年上映的「黑色追緝令」(Pulp Fiction)、1999年的「靈異第六感」(The Sixth Sense)以及2012年的「月升王國」(Moonrise Kingdom)，布魯斯威利演出表現都獲得高度肯定。

2013年，布魯斯威利接受男性時尚雜誌GQ專訪，被問到「如果活得夠久將有何打算」時說道，會挑戰一個比目前工作更龐大的任務。

失語症患者 聽不懂 說不清

根據馬友診所(Mayo Clinic)資料，失語症通常是在中風 或頭部受傷之後突然出現，也可能因為患者腦部出現緩慢成長的腦瘤，或者罹患導致漸進式永久傷害的疾病而出現失語症。

家屬並未透露導致布魯斯威利失語症的原因為何。

馬友診所資料顯示，失語症患者的溝通能力會出現變化，說話時可能使用短句或不完整句子表達，或者說出一些毫無意義的句子，或者講到某個詞彙時找其他字詞或聲音替代，甚至使用別人聽不懂的字詞。失語症患者對於別人的談話可能無法了解，或者寫出某些沒有意義的句子。

美國語言聽力協會(ASHA)指出，視腦部受損部位不同，失語症患者可能出現不同狀況，腦部左側受損可能導致語言問題，腦部右側受損則可能出現注意力變差或記憶衰退等問題。

國家耳聾和其他傳播障礙研究所(NIDCD)指出，失語症可大致分為流暢型(fluent)與非流暢型(nonfluent)兩種，前者為說出毫無意義的長句及完整句子，甚至加上不必要的贅字或自創新字，後者則使用短句，雖然理解語言，也知道想說什麼，但語言表達時較為吃力。