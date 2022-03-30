拜登兒子在東歐涉賄 川普：我想普亭會知道答案

川普呼籲普亭，公開拜登總統之子杭特‧拜登的「黑資料」。圖為支持川普的民眾手持杭特的頭像。(路透)

前總統川普 在29日播出一項電視節目採訪中，呼籲俄羅斯總統普亭 公布有關東歐富豪與總統拜登次子杭特‧拜登 (Hunter Biden)打交道的黑資料；這是川普要求外國政府干預以打擊其國內政治對手的最新例子。

川普是在接受極右翼記者索羅門(John Solomon)採訪時發表這些言論，由右派新聞機構「真實美國之聲」(Real America's Voice)網路發表。

川普持續引用參院共和黨人針對拜登一家人在2020年大選前幾周發布的高度政治化、有爭議調查結果，指控杭特‧拜登與外國有不當商業往來，特別是從莫斯科已故市長盧日科夫(Yury Luzhkov)妻子那裡收受了數百萬美元；但這些指控都未經證實。

川普在佛羅里達州海湖莊園進行的採訪中說：「她給了他(杭特‧拜登)350萬元，所以現在我想普亭會知道答案。我認為他應該公布，我認為我們應該知道真相。」

政治新聞網站POLITICO報導，川普沒有在訪談中提到他自己在1990年代後期曾尋求與盧日科夫政府做生意；事實上，直到2016年，川普都還在買賣俄羅斯高價房地產，其中包括擬議中的莫斯科川普大廈在內。

杭特·拜登2020年曾透露，聯邦德拉瓦州檢察官辦公室正在調查他的稅務事務；紐約南區法院的證券欺詐部門也對他的財務狀況展開審查。華爾街日報28日報導稱，有關杭特·拜登的聯邦稅務調查正加速推動中，德拉瓦州檢察官最近幾周正在找資料和大陪審團證詞。

2016年，川普曾公開要求俄羅斯政府駭客公布他們從當時民主黨總統候選人喜萊莉·柯林頓(Hillary Clinton)那裡取得的私人電子郵件。2019年，眾院對川普發起首次彈劾，理由是他涉嫌扣留對烏克蘭的重要軍事援助，除非烏克蘭總統澤倫斯基宣布對拜登父子及其他民主黨人展開調查。

川普對普亭的新要求，引發各界再次關注這些醜聞；川普2月曾形容普亭入侵烏克蘭是「天才」和「精明」的舉動，認為拜登在俄烏衝突時對普亭進行人身攻擊，「幾乎是在鼓勵普亭部署核武」。