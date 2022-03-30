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分析：川普控告喜萊莉柯林頓不意外 一貫炒作策略

記者顏伶如／綜合報導
川普利用訴訟手法醜化對手，又可吸引媒體注意，讓自己不斷曝光。近期控告喜萊莉‧柯林頓就是一例。(美聯社)
川普利用訴訟手法醜化對手，又可吸引媒體注意，讓自己不斷曝光。近期控告喜萊莉‧柯林頓就是一例。(美聯社)

前總統川普上周對2016年總統大選對手喜萊莉‧柯林頓(Hillary Clinton)及民主黨提告，指控他們散布川普競選團隊與俄羅斯關係密切謠言企圖影響選情。美聯社報導分析，川普對柯林頓及民主黨興訟的發展並不令人感到意外，因為透過訴訟解決問題，向來是川普的長期策略手段。

舉例來說，一名曾獲普立茲獎的建築學評論作家撰文批評川普的曼哈頓摩天大樓開發計畫，川普便以提告做為回應。房地產租戶不滿遭受逼遷而將川普告上法院，川普則對代表租戶打官司的律師事務所提告。一名作家由於指稱川普為個人資產灌水，結果挨告。

數十年來，不管是政治或個人恩怨，川普經常訴諸法律行動。川普在商場及政壇期間，都曾把法院當成宣洩管道或恫嚇對手的工具，還能藉此醜化對手名譽，並且吸引媒體注意。

川普利用訴訟手法醜化對手，又可吸引媒體注意，讓自己不斷曝光。近期控告喜萊莉‧柯林...
川普利用訴訟手法醜化對手，又可吸引媒體注意，讓自己不斷曝光。近期控告喜萊莉‧柯林頓就是一例。(美聯社)

前任曼哈頓聯邦檢察官、爆料新書「原告長」(Plaintiff in Chief)作者茲林(James Zirin)指出，川普的慣用手段就是利用法律懲罰敵人，把法律當成武器，「但事實上法律的目的從來不是如此」。

茲林分析，對川普來說，「興訟就是一種生活方式」。

對柯林頓提告的最新發展，符合了川普的習慣模式。過去幾年，讓川普最為頭疼的問題之一，便是民主黨在2016年大選期間散布川普競選團隊與俄羅斯串通，不過聯邦調查局(FBI)通俄案調查到頭來卻沒有查到具體事證。

除了柯林頓與民主黨之外，川普也將一名網路安全檢察官、一名前任聯邦調查局律師及一名俄羅斯分析師列為被告。

川普在長達108頁訴狀中，將自己描述為受到龐大陰謀論打壓的受害者。川普律師艾琳娜‧哈巴(Alina Habba)接受保守派新聞媒體「新聞極限」(Newsmax)訪問時說，近期之內還有很多人即將被川普告上法院。

哈巴指出：「有一件訴訟案我們很快就會遞狀。」她表示，任何人倘若企圖捏造事實抹黑川普，不管是川普當選之前、執政期間或卸任之後，「一定都會吃官司」。

川普 民主黨 柯林頓

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