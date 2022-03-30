哈佛民調：若現在選總統 川普對決拜登、賀錦麗都贏

拜登政府內政外交都遇難題，民調顯示若現在舉行大選，無論是拜登(右)或賀錦麗，都不是川普的對手。(美聯社)

哈佛大學與哈里斯民意調查發現，若現在舉行總統大選，單挑拜登總統或副總統賀錦麗，前總統川普 皆可勝出；另外，這項民調 也顯示，民眾支持共和黨 奪回眾院。

哈佛大學美國公共政策中心與哈里斯民調公司合作的調查，獨家提供給國會山莊報。調查結果顯示，如果2024年的總統選舉現在投票，川普的支持率達47%，拜登只有41%。

而如果川普和賀錦麗對決，支持率各為49%和38%，川普也大勝。就算川普不選，由佛州州長德桑提斯出戰賀錦麗，賀錦麗也只領先2個百分點，即40%對38%。

民調共同主持人潘恩(Mark Penn)說，川普的民意支持度大於拜登和賀錦麗，不表示他多受歡迎，而表示拜登上台兩年，仍不被選民看好可以「連任」。

潘恩說，離2024年還早得很，這個民調只能看做熱身賽，反映的是拜登政府的弱點，「川普領先正副總統這麼多，顯示除非兩人早日脫離民調低迷，已為大眾熟識的共和黨候選人，很容易就可打敗他們。」

民調也支持共和黨奪回眾院

目前共和黨選民有59%屬意川普2024年再度掌旗，前副總統潘斯和德桑提斯各獲11%和10%支持。如果川普不選，德桑提斯比潘斯更獲共和黨人青睞。其他共和黨可能人選，僅德州聯邦參議員克魯茲獲雙位數黨人支持，也就剛好10%。

本民調由哈里斯公司3月23、24兩天在網路上抽樣進行，由1990有登記的選民回答，雖足夠反映選民在統計學上的分布，卻不提供信心指數或誤差率。

這項民調另外問選民，今年的期中選舉，他們會選共和黨或民主黨入主國會？結果53%說共和黨，47%支持民主黨；原本獨立的選民，高達59%會票投共和黨，只有41%願意投給民主黨。

期中選舉本來就不利執政黨，鑒於拜登的民調遲遲不進，共和黨奪回2018年失去的眾院多數席次，不無可能。本民調顯示，贊同拜登表現的選民，僅39%，不贊同的多達55%。

共和黨全國委員會上周對該黨眾院黨團簡報黨內調查，說全國選民支持共和黨的比率，比支持民主黨的高出四個百分點。黨團研擬選舉策略，結論是，主打物價上漲對民生的影響，就可勝選。