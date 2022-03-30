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亞種病毒BA.2占美55%新病例 專家：不致引發新疫情

編譯陳韻涵／綜合29日電
冬季疫情反撲後，全美確診、住院和病歿率都急遽下降，但專家警告仍有出現反覆的可能。圖為加州蘋果谷一家醫院的護士詢問病人的病情。（Getty Images）
冬季疫情反撲後，全美確診、住院和病歿率都急遽下降，但專家警告仍有出現反覆的可能。圖為加州蘋果谷一家醫院的護士詢問病人的病情。（Getty Images）

聯邦疾病防治中心(CDC)指出，Omicron亞種新冠病毒BA.2目前占全美確診病例約55%；分析師認為，病例會增加，但不致於引發新疫情；白宮首席防疫顧問佛奇(Anthony Fauci)則表示，疫情若轉趨嚴重，可能重新實施防疫限制。

投資銀行艾維克顧問公司(Evercore ISI)分析師紐瑟爾(Michael Newshel)表示，七天滾動平均確診病例一周前維持在不到2萬9000例的低點，「短期內病例可能緩緩增加，但沒有跡象顯示會像歐洲許多國家一樣驟增」。

CDC日前表示，傳染力強的BA.2亞種病毒截至26日約占全美確診病例的54.9%，另在19日結束當周，BA.2病例占比從34.9%增至39%。

佛奇接受「英國廣播公司」(BBC)節目「周日早晨」(Sunday Morning)訪問時警告，「需要做好可能恢復防疫限制的準備」。

BBC主播蘇菲‧拉沃思(Sophie Raworth)問佛奇，新的變種病毒是否可能造成另一波封鎖和口罩強制令。

佛奇回答：「我不會用『封鎖』(lockdowns)這個措辭，這已經改變，我認為應該著重感染的新模式」，重申美國目前已經恢復正常。

佛奇說：「儘管如此，我們需要準備應對另一個變種病毒出現的可能性，若情況改變，我們看到新的變種病毒導致確診和住院人數驟增，那麼應該準備好，至少暫時恢復部分防疫措施，例如室內戴口罩」。

冬季疫情反撲後，全美確診、住院和病歿率急遽下降；約翰霍普金斯大學(JHU)28日數據顯示，全美通報4萬2967例確診、985人病歿，同比1月平均每日病歿人數超過4000人。

佛奇關切，BA.2病毒在歐洲造成染疫人數增加的「相同條件」也在美國出現，「BA.2病毒傳染力強加上防疫鬆綁，尤其是室內戴口罩部分，之前染疫產生的免疫力下降，尤其是感染Omicron變種病毒的人」。

佛奇上周在「華盛頓郵報」舉辦的活動上說，目前沒有預期會看見另一波疫情激增，「但若看到染疫人數稍微增加，一點也不意外」，「除非事情迅速改變，那麼就可能會有一波疫情出現」。

佛奇 疫情 防疫

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