我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

戰友留她戰場上等死 俄「戰功彪炳」女狙擊手被烏軍俘

美國公布最新旅遊警示 稱俄國恐挑出並拘留當地美國人

大眾運輸口罩令 近20紅州控聯邦逾權

編譯柯立偉／綜合29日電
CDC雖已放鬆包含室內空間的口罩令，但乘搭大眾運輸交通工具者仍未鬆綁，近20個由共和黨主政的州已向聯邦法院對CDC提出訴訟。(Getty Images)
CDC雖已放鬆包含室內空間的口罩令，但乘搭大眾運輸交通工具者仍未鬆綁，近20個由共和黨主政的州已向聯邦法院對CDC提出訴訟。(Getty Images)

全美將近20個共和黨主政的州，29日聯合向聯邦疾病防治中心(CDC)提起訴訟，指控聯邦政府要求大眾運輸上的乘客及工作人員戴口罩的規定逾權，並表示聯邦政府無視他們的論據一次次在法庭遭到駁回的事實，蔑視法院判決對聯邦政府公權力的限制；本案已由位於佛州坦帕市(Tampa)的第11聯邦地方法院受理。

帶頭提出訴訟的佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)表示，CDC要求乘客及工作人員戴口罩的規定「完全沒有科學依據」；在佛州、阿拉巴馬州、路易斯安納等州提出的聯合訴狀中更指出：「即便是像加州這種高度封鎖的州，近來都已經宣布放寬強制口罩令，CDC卻仍然毫不掩飾地執行非法政策，表現『顯著程度的不妥協』。」

各州批評聯邦政府不尊重法院判決，即便法庭宣告CDC政策不當侵害人民自由權，仍然我行我素尋求延長流行病政策；CDC對此沒有任何回應。

事實上，防疫生活邁入第三年，許多民眾早已「防疫疲乏」；根據美聯社與NORC公共事務研究中心(AP-NORC)的民調顯示，與1月時整體約有60%的民眾積極採取防疫措施相比，現在由於感染高峰已過，只剩約四成民眾還會確實戴口罩、避免非必要旅行及避免大型群聚。

除了大眾運輸交通工具外，CDC已放鬆包含室內空間的口罩令，包含酒吧、餐廳、健身房等也不再要求入場消費的顧客出示核酸檢測陰性或疫苗接種證明，大多數美國人的生活型態已漸漸恢復到疫前的常態。

華盛頓州居民茱蒂．摩根(Judy Morgan)就表示，她的丈夫是一名退伍軍人，因此他們可以到海軍基地的合作社購物，最近她發現合作社已不強制要求入場顧客戴口罩。

她說：「軍隊的防疫作為很嚴謹，因此如果連這裡都不再強制戴口罩，我想這就是疫情好轉的跡象；不過由於我丈夫患有心臟病，如果感染新冠病毒，很可能成為重症患者，因此一旦疫情再起，我們也做好準備隨時恢復戴口罩的生活。」

口罩 CDC 防疫

上一則

戴琪：下一階段將重新校準美中貿易關係

下一則

亞種病毒BA.2占美55%新病例 專家：不致引發新疫情

延伸閱讀

「川普極可能構成重罪」 聯邦法官裁定可調閱通聯電郵

「川普極可能構成重罪」 聯邦法官裁定可調閱通聯電郵
洛縣BA.2變種確診率 較前一周倍增

洛縣BA.2變種確診率 較前一周倍增
佛州州長簽署法案 3年級以下禁傳授性別認同教材

佛州州長簽署法案 3年級以下禁傳授性別認同教材
打臉自己？ 才說上海不能封 防疫專家改口了

打臉自己？ 才說上海不能封 防疫專家改口了

熱門新聞

前國家安全顧問波頓。Getty Images

普亭和習近平有何不同？前白宮國安顧問波頓精闢解析

2022-03-26 08:22
俄羅斯入侵烏克蘭已長達數周，近期外界皆認為俄羅斯軍隊的進度停滯不前，不過最新消息指出俄軍已經接獲命令告知「戰爭結束日」。（美聯社）

最後通牒 俄軍傳接最終命令 「戰爭結束日」曝光

2022-03-24 22:24
地緣政治專家佛里曼表示，過去俄羅斯軍力明顯被高估，北京目前已意識到普亭將敗。圖為俄國總統普亭(左)與中國國家主席習近平。(美聯社)

美專家：中國已知普亭必敗 威脅侵台裝腔作勢

2022-03-28 13:18
中國東方航空公司一架波音737客機21日在廣西斷崖式墜機，搜救人員在現場找尋黑盒子下落。(新華社)

東航斷崖式墜機疑點多 彭博：俯衝落地前機速逼近音速

2022-03-22 20:51
新墨西哥州州長考慮發放每位州民250元，圖為州民在機場辦理手續。（路透）

紓困抗通膨 12州擬直接發現金 緬因州最慷慨

2022-03-25 09:38
北大西洋公約組織秘書長史托騰柏格。(美聯社)

北約秘書長： 中國公然散播謊言和假訊息助俄羅斯

2022-03-24 11:38

超人氣

更多 >
美媒：史密斯一掌重挫黑人運動 奧斯卡添大污點

美媒：史密斯一掌重挫黑人運動 奧斯卡添大污點
全球護照排行這國奪魁 美列第41 台69 中122

全球護照排行這國奪魁 美列第41 台69 中122
南韓記者揭密？永遠的哥哥張國榮生前軌跡全曝光

南韓記者揭密？永遠的哥哥張國榮生前軌跡全曝光
FDA批准 逾50歲可打第2劑輝瑞、莫德納補強針

FDA批准 逾50歲可打第2劑輝瑞、莫德納補強針
因手機內幾張相片 中國留學生入境澳洲時遭遣返

因手機內幾張相片 中國留學生入境澳洲時遭遣返