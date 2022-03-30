大眾運輸口罩令 近20紅州控聯邦逾權

CDC雖已放鬆包含室內空間的口罩令，但乘搭大眾運輸交通工具者仍未鬆綁，近20個由共和黨主政的州已向聯邦法院對CDC提出訴訟。(Getty Images)

全美將近20個共和黨主政的州，29日聯合向聯邦疾病防治中心(CDC )提起訴訟，指控聯邦政府要求大眾運輸上的乘客及工作人員戴口罩 的規定逾權，並表示聯邦政府無視他們的論據一次次在法庭遭到駁回的事實，蔑視法院判決對聯邦政府公權力的限制；本案已由位於佛州坦帕市(Tampa)的第11聯邦地方法院受理。

帶頭提出訴訟的佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)表示，CDC要求乘客及工作人員戴口罩的規定「完全沒有科學依據」；在佛州、阿拉巴馬州、路易斯安納等州提出的聯合訴狀中更指出：「即便是像加州這種高度封鎖的州，近來都已經宣布放寬強制口罩令，CDC卻仍然毫不掩飾地執行非法政策，表現『顯著程度的不妥協』。」

各州批評聯邦政府不尊重法院判決，即便法庭宣告CDC政策不當侵害人民自由權，仍然我行我素尋求延長流行病政策；CDC對此沒有任何回應。

事實上，防疫 生活邁入第三年，許多民眾早已「防疫疲乏」；根據美聯社與NORC公共事務研究中心(AP-NORC)的民調顯示，與1月時整體約有60%的民眾積極採取防疫措施相比，現在由於感染高峰已過，只剩約四成民眾還會確實戴口罩、避免非必要旅行及避免大型群聚。

除了大眾運輸交通工具外，CDC已放鬆包含室內空間的口罩令，包含酒吧、餐廳、健身房等也不再要求入場消費的顧客出示核酸檢測陰性或疫苗接種證明，大多數美國人的生活型態已漸漸恢復到疫前的常態。

華盛頓州居民茱蒂．摩根(Judy Morgan)就表示，她的丈夫是一名退伍軍人，因此他們可以到海軍基地的合作社購物，最近她發現合作社已不強制要求入場顧客戴口罩。

她說：「軍隊的防疫作為很嚴謹，因此如果連這裡都不再強制戴口罩，我想這就是疫情好轉的跡象；不過由於我丈夫患有心臟病，如果感染新冠病毒，很可能成為重症患者，因此一旦疫情再起，我們也做好準備隨時恢復戴口罩的生活。」