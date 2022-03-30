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FDA批准50歲以上打輝瑞、莫德納第4劑 數百萬人符資格

編譯郭宣含／綜合29日電
FDA於29日授權50歲以上的美國人可接種第四劑輝瑞或莫德納新冠疫苗(即第二劑補強針)。（路透）
FDA於29日授權50歲以上的美國人可接種第四劑輝瑞或莫德納新冠疫苗(即第二劑補強針)。（路透）

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)29日授權，50歲以上的美國人可接種第四劑輝瑞或莫德納新冠疫苗(即第二劑補強針)，而免疫系統嚴重受損的特定年輕人則可接種第五劑疫苗，但必須離接種前一劑補強針至少四個月。

聯邦疾病防治中心(CDC)29日稍後建議，符合資格者可選擇是否接種第二劑補強針，CDC不再催促這群人盡快接種；約有數百萬名美國人符合接種第二劑補強針的資格。

CDC主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)表示，65歲以上民眾和有心臟病、糖尿病等慢性病的50多歲者，應該考慮接種第二劑補強針，「他們現在接種第二劑補強針受益最大」。

FDA疫苗長馬克斯(Peter Marks)表示，證據指出疫苗保護力會消退，對高風險族群尤其如此，接種第二劑補強針可挽救性命。

聯邦政府下周將舉行公聽會，評估是否每個人都該接種第四劑疫苗。馬克斯表示，美國秋季時可能須為50歲以下美國人提供第四劑疫苗，若獲證據支持，目前符合第四劑者則可能須接種第五劑。

CDC並未像前幾次召集外界顧問來提供疫苗建議，而是在FDA授權後，隨即發出聲明建議接種第四劑疫苗。

輝瑞此前要求FDA批准65歲以上民眾接種第四劑疫苗，莫德納則要求所有成人都接種第四劑；馬克斯表示，監管單位將年齡設在50歲，是因為從這個年齡開始，慢性病會普遍提高新冠肺炎風險。

FDA允許免疫系統低弱者接種第四劑疫苗，但最低年齡僅開放到12歲。疫苗不易使嚴重受損的免疫系統變活躍，馬克斯表示，免疫系統低弱者的疫苗保護力也會更快下降，因此FDA29日也允許他們接種第五劑疫苗；只有輝瑞可供12歲者接種，莫德納僅供成人施打。

目前未有太多證據可說明第四劑疫苗的效益，美國官員參考以色列數據評估第二劑補強針；以色列在Omicron潮期間開放60歲以上民眾接種第四劑；FDA表示，70萬人接種第四劑疫苗並經過評估後，並無新的安全疑慮。

上周公布的初步數據顯示第四劑疫苗有一些益處，以色列研究員發現，接種第四劑的32萬8000人中有92人死亡，未接種的23萬4000人中則有232人死亡。

疫苗 FDA CDC

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