拜登擬推數位貨幣 學者憂「史上最劇烈政府擴權」

拜登總統指示研議「數位貨幣」，被指恐為「史上最劇烈的聯邦政府擴權」。 （美聯社）

拜登 總統本月初指示有關機構研議「數位貨幣 」；保守派智庫哈特蘭研究所(Heartland Institute)學者哈斯金(Justin Haskins)稱，此舉恐為「史上最劇烈的聯邦政府 擴權」，全民及企業的自由權利都可能受到侵害，理應得到更多關注。

「數位貨幣」的概念與「數位支付」類似，但差別是後者為私人公司提供的服務，民眾可以選擇是否透過其交易，而前者則是政府管理；這也是與比特幣等「加密貨幣」最大的不同之處，因為加密貨幣主張是「去中心化」，沒有貨幣管理機構。

哈斯金在國會山報(The Hill)撰文，指拜登在本月9日簽署行政命令中，要求相關聯邦機構研究數位貨幣，在180天內提交評估報告，210天內研擬法案草案，以為潛在的「數位美元」鋪路，恐怕是「史上最劇烈的聯邦政府擴權」。

數位貨幣也不能只僅僅解釋成「數位化現金」，因為這是首次，當貨幣發行後，貨幣的流通去向能夠被輕易掌握；而且除追蹤之外，也能夠透過寫程式碼，影響該貨幣的交易能力，例如可以實質上限制部分產品的消費量，甚至「再分配」貨幣等。

哈斯金指出，有許多理由可以質疑，政府不會發行數位貨幣後就撒手不管；因為拜登在行政命令中就指示，數位貨幣政策還要考量到「管理氣候變遷及汙染排放，促進金融上的包容性及平等」。

聖路易聯邦準備銀行(Fed St. Louis)副總裁安託法托(David Andolfatto)在去年一場記者會上，被問及聯準會如何確保使用上不會受限時，安託法托的回答是「無法對任何是做出完全的保證」。

以上總總讓哈斯金質疑，政府是否打算透過數位貨幣影響民眾的花費，若此為真，是為對民眾及企業經濟自由的嚴重侵害，是個足以改寫美國經濟生態的重要政策，理應得到外界更多關注，否則可能造成持續數十年的負面影響。