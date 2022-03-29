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國防預算增加 拜登2023年預算「反映中國威脅」

記者顏伶如／綜合報導
拜登總統28日在白宮預算管理局長夏蘭達‧楊格(左後方)陪同下提出5.8兆的2023會計年度預算案。（美聯社）
拜登總統28日在白宮預算管理局長夏蘭達‧楊格(左後方)陪同下提出5.8兆的2023會計年度預算案。（美聯社）

拜登總統28日提出規模5.8兆的2023會計年度預算案，其中包括五角大廈8130億元經費，比3月初拜登簽署後生效的支出法案國防花費還多310億元。有線電視新聞網(CNN)報導分析，拜登政府國防預算計畫仍將中國視為美國主要的策略對手，受到俄羅斯侵略烏克蘭影響，美國今後將加強與歐洲之間的安全合作。

拜登28日在白宮預算管理局(OMB)局長夏蘭達‧楊格(Shalanda Young)陪同下，公布2023會計年度預算提案。拜登表示，預算計畫內容向社會大眾傳遞明確訊息，讓各界看到「我們念茲在茲的精神價值是什麼」。

他說，基於負責任的預算編列，加上對安全與防禦的重視，政府將透過各種投資項目「打造更好的美國」。

一名國防部高層官員在預算計畫公布之前表示，如果通盤各國的能力與經濟，中國仍是美國最主要的策略威脅，「這個事實反映在美國的策略上頭，也反映在預算當中」。

拜登總統28日提出5.8兆的2023會計年度預算案，其中包括五角大廈8130億元...
拜登總統28日提出5.8兆的2023會計年度預算案，其中包括五角大廈8130億元經費；國防預算計畫仍將中國視為主要對手。（路透）

拜登政府為五角大廈明年運作編列7730億元預算，國會可能進一步加碼提高預算金額，如同2022會計年度支出包裹的前例。

預算提案中將為軍人及國防部文官加薪4.6%。拜登政府官員表示，這將是國防部旗下機構20年來最大調薪幅度。

另外，預算提案中將對富豪加稅，以降低聯邦赤字，並為警察、教育、公共衛生機關及住房補助計畫提供更多經費。收入超過1億元以上的家庭至少將繳20%所得稅。

收入排行位居全美最富有0.01%家庭的富豪，這波加稅可望在未來十年創造3610億稅收。未來十年其他項目加稅也將獲得1.4兆元稅收，但拜登承諾年收入40萬元以下家庭不加稅的保證，不會改變。

根據預算報告估計，透過富人加稅等計畫，以及疫情紓困支出開銷陸續屆滿，未來十年聯邦赤字每年可望減少1兆多元。

共和黨則對拜登預算計畫提出批評，直指富人加稅手段恐將傷害經濟成長，並說政府增加開銷可能對通貨膨脹造成火上加油的影響。

預算 拜登 國防部

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