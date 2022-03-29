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聯邦法官裁決書：川普試圖推翻大選 極可能構成重罪

調查國會暴亂 眾院將約談大法官湯瑪斯之妻

記者顏伶如／綜合報導
圖為最高法院保守派大法官湯瑪斯(Clarence Thomas)的妻子維吉尼亞．湯瑪斯(Virginia Thomas)。（美聯社）
圖為最高法院保守派大法官湯瑪斯(Clarence Thomas)的妻子維吉尼亞．湯瑪斯(Virginia Thomas)。（美聯社）

紐約時報報導，兩名知情人士透露，眾院調查1月6日國會暴亂事件特別委員會很快便將與保守派大法官湯瑪斯(Clarence Thomas)的妻子維吉尼亞．湯瑪斯(Virginia Thomas)聯絡，要求她接受詢問；有線電視新聞網(CNN)報導，前白宮資深顧問、川普女婿庫許納(Jared Kushner)本周也將接受調查委員會詢問。

川普女婿庫許納(Jared Kushner)。（美聯社）
川普女婿庫許納(Jared Kushner)。（美聯社）

國會暴亂調查委員會九名成員28日晚間投票一致通過，建議司法部以藐視國會罪名起訴前任白宮貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)、前白宮副幕僚長史卡比諾(Dan Scavino)，因為兩人都拒絕配合委員會調查。委員會表決通過的刑事轉介(criminal referrals)，接下來將交付眾院全院表決，如果過關便將送交司法部，司法部將決定是否有足夠證據起訴兩人。

對於調查人員是否應該約談維吉尼亞‧湯瑪斯，眾院國會暴亂調查委員會內部一度出現激辯。維吉尼亞‧湯瑪斯在2020年11月至2021年1月間共計發送29則簡訊給前白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)的消息上周曝光，簡訊內容顯示維吉尼亞‧湯瑪斯逼迫梅杜斯推翻2020年總統選舉結果。

消息人士表示，經過討論後，調查委員會認為維吉尼亞‧湯瑪斯掌握有關訊息(relevant information)，讓調查人員聽到她的親口說法，是很重要的。

過去幾周裡，調查委員會資深調查人員一直討論著，是否要求維吉尼亞‧湯瑪斯提供證詞，某些調查人員起初並不同意對維吉尼亞‧湯瑪斯發出傳票，理由是她在推翻選舉的整體運作當中，只扮演微小角色。不過，維吉尼亞‧湯瑪斯給梅杜斯的簡訊消息在媒體曝光後，輿論壓力讓調查委員會對她做出重新討論。

川普女婿庫許納也將接受詢問

CNN報導，消息人士透露，庫許納是自願接受調查委員會詢問，屆時將以視訊會議形式進行。

國會暴動調查委員會要求史卡比諾接受調查人員詢問並交出檔案，曾經六度同意延長期限，但史卡比諾最後仍然沒有配合。納瓦羅則是拒絕答覆調查委員會詢問，卻把相關內容寫在爆料新書當中。

維吉尼亞 白宮 眾院

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