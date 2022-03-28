美打造「印太北約」 英媒：恐加速北京與西方脫鉤

北京不斷加強與南亞及中東國家的聯繫，希望突破美國的外交封鎖。（新華社）

自烏俄戰事以來，中國雖未曾明白表態支持俄羅斯 ，但國內輿論及外交論述明顯支持莫斯科當局對北約東擴危及俄羅斯安全的說法；現在，由於美國在印太地區實施的「印太戰略」使亞洲各美國盟邦似有漸漸發展成「印太北約」的態勢；英國金融時報分析，最終可能迫使中國加速與西方脫鉤，現在的美俄關係可能就是未來美中關係的預言。

自從中國國家主席習近平與拜登 總統18日通話以來，中國就表示不會改變官方對於烏俄衝突的評估與立場，並指控美國正在把他們及北約組織對莫斯科構成的威脅，整套搬到中國身上意圖故技重施，聯合日本、印度、澳洲等國意圖孤立中國；易言之，美國想在印太地區成立「亞洲的北約組織」。

中共外交部副部長樂玉成說：「北約不斷東擴，在南斯拉夫、伊拉克、阿富汗、敘利亞等地進行軍事干預，才逼得俄羅斯自衛出手；美國的印太戰略本質上就和北約東擴一樣危險，如果放任發展，必將亞太地區的和平穩定逼向深淵。」

為此，中方自不可能坐以待斃，北京 不斷加強與南亞及中東地區伊斯蘭國家的聯繫，希望突破美國的外交封鎖；如中國外交部長王毅就在22日前往巴基斯坦的「伊斯蘭合作組織」(Organization of Islamic Cooperation)發表演說，強調中國計畫在多達54個伊斯蘭國家進行總額達4000億元的投資計劃，鞏固中國與伊斯蘭國家的邦誼。

法國外貿銀行(Natixis)首席亞太經濟學者艾莉希亞．賈西亞-賀瑞洛(Alicia García-Herrero)就表示，隨著烏俄戰事使美歐關係更緊密，中國或許暫時會為了不要激怒西方國家而與俄方保持一定距離，但與此同時必會加強其與發展中國家及伊斯蘭國家的聯繫，以彌補中國在與俄方保持距離後損失的國際影響力。

簡言之，中國必須要在美歐聯手把中國逼到牆角以前，就先占據一方勢力；正如上海政法學院國際事務與公務管理系教授倪樂雄所說：「如果中國在烏俄戰爭的問題上無法給西方一個滿意的立場，西方現在對俄國的作為，就是他們30年後對中國的作為。」