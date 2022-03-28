挺普亭侵烏 專家：習近平掌權9年多來最大失策

中國國家主席習近平相挺俄羅斯總統普亭，可能為自己找了意想不到的麻煩。（新華社）

近日態勢變得明顯，中國國家主席習近平 決定把自己給俄羅斯總統普亭 「互信不封頂」、「戰略合作不設禁區」的允諾壓下來，不提供實質援助給俄國供侵烏戰爭之用；但專家已指出，習近平在普亭發動侵烏戰爭前給出那種允諾，實堪稱他掌權九年多以來，最危險又短視的賭博。

大西洋理事會(Atlantic Council)會長坎普(Frederick Kempe)27日在CNBC撰文指出，俄烏戰爭這場二戰以來歐洲最血腥軍事衝突，目前局勢是俄軍撤退、失敗，普亭甚至有政治失勢之虞，凡此種種湊合起來，對習近平的領導統御造成最大威脅，尤其在中國共產黨第20次全國代表大會11月要舉行之前。

前澳洲總理陸克文(Kevin Rudd)表示，地緣政治專家仍然認為，中共 20大最後還是會透過精心彩排，讓習近平取得第三屆任期，甚至讓他當終身領袖。話雖如此，普亭只要流露一絲失敗，「就會在中共黨內引發化學反應，再思考中國的領導層」；習近平的掌權依然很廣，但不會全面。

坎普認為，習近平無疑必須開始考慮普亭倒台的後果；拜登總統在波蘭首都華沙發表演說，突然脫稿表示，普亭要為自己發動的戰爭得付出代價，「上帝為鑑，此人不能再掌權」。

北約(NATO)秘書長史托騰柏格(Jens Stoltenberg)上將在此之前指出，普亭敢動手，是習近平給他壯的膽，中國政治上協助俄羅斯，動作包括散播赤裸裸的謊言及假消息。

烏克蘭最後是存國還是滅國，勢必影響未來全球秩序，還有秩序由誰制定；全球民主政體對普亭侵烏的被動反應現應轉化，認為他是在主動尋找戰略機會；普亭在烏國失敗，會逆轉威權體制的動能，撕裂習、普戰略共事，揭露習近平想稱霸全球的野心有多偽善。

今年是定調習近平執政功過最重要一年，目前的麻煩是他自己找的，正在累積擴大，雖然不致於讓中共黨內反對他，尤其在去年他嚴厲整肅，除掉可能敵手之後，但加計習近平力挺普亭失策，只怕會讓中共黨內對他激烈反感。