黃浦江為界 上海無預警「封城」 企業「等同停產」

上海市自28日起，以黃浦江為界，分區「封城」，進行核酸篩查。居民在此之前隔著門互通訊息。（路透）

中國疫情 增溫，上海27日無預警宣布，自28日5時起，全市將以黃浦江為界，分區分批「封城」。封控期間內，受管制區域所有人員足不出戶，人員和車輛只進不出，所有企業實施封閉生產或居家辦公，形同「封半城」。

上海一周內染病個案破萬，防疫措施升級。自3月28日起，將以黃浦江為界，分區分批實施核酸篩查。

第一批是浦東、浦南及毗鄰區域先行「實施封控」，展開核酸篩查；4月1日5時解封。同時，浦西地區重點區域繼續實施封控管理。

第二批，4月1日3時起，對浦西地區實施封控，展開核酸篩查；4月5日3時解封。

在封控區域內，住宅社區實施封閉式管理，所有人員足不出戶，人員和車輛只進不出。保障基本生活必需的外賣、快遞等實行無接觸配送。所有企業實施封閉生產或居家辦公，除了保障市民生活和城市基本運行的公共服務類企業，暫停公共交通、地鐵 、輪渡、出租汽車、網約車運行。

業界認為，此舉將衝擊人流、貨流，對生產型企業來說，「基本上就是停產」，牽動半導體、電子代工、電動車等產業，iPhone、特斯拉 面臨出貨挑戰。先前有專家示警：「如果上海停下來，將影響全中國與全球經濟」。特斯拉上海廠已計畫至少停工一天。

中國全國台企聯總會長、上海冠龍閥門公司董事長李政宏認為，封控管理大致分為浦東、浦西各四天，但從原材料、貨品的進出，甚至是港口運輸多數都要跨區來看，人流、貨流都會受到衝擊，對生產型企業來說，可能「基本上就是停產。」

上海台商協會副會長、高朋法律律師事務所律師蔡世明坦言，很多台商看到這個訊息，第一個反應都是「嚇一跳」，從這次的通知來看，疫情可能比想像中更加嚴重。

蔡世明說，除了製造業暫時停工因應，在上海從事餐飲服務業的台商也相當多，涵蓋手搖飲料、餐館、咖啡、烘焙等，由於無法內用、廚房也進不去，預計受疫情的衝擊最大。

有上海台商表示，這波疫情已「折騰」逾兩周了，有些住家小區48小時封一次，出入早就動彈不得。這次上海「封半城」，有當地民眾總結為，就是「浦東決戰愚人節、浦西決戰清明節」。

據上海市衛健委27日通報，上海新增45例新冠本土確診病例、2631例本土無症狀感染者，本土感染人數已連續兩天突破2000例大關。