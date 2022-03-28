我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

收回影帝？威爾史密斯甩巴掌 影藝學院：不饒恕暴力

奧斯卡／威爾史密斯打完人後奪影帝 含淚致詞「保護家人」

拜登擬開徵20%超級富人稅 將影響2萬戶年收億元家庭

編譯陳韻涵 ╱綜合26日電
拜登的新富人稅計畫，半數以上的新增稅收將由美國約700名億萬富豪(淨資產超過10億元)家庭負擔。(路透)
拜登的新富人稅計畫，半數以上的新增稅收將由美國約700名億萬富豪(淨資產超過10億元)家庭負擔。(路透)

白宮26日表示，拜登總統28日將宣布新的富人稅計畫，徵稅對象為年收入超過1億元的家庭，確保全美最富裕的國民至少繳納每年所得及資產增長價值的20%稅率。

華爾街日報(WSJ)報導，這項提案將影響約2萬個家庭，且只適用總所得納稅比率未達20%的納稅人，總所得包括未實現資產收益，例如持有的股票和企業等。

白宮消息人士透露，此計畫是年度預算案的一環，未來十年將為國庫賺進約3600億元的收益，形同將部分人的個人所得稅率從37%提高至39.6%。

拜登新計畫的最大收益將來自多年來的未實現利得，對象囊括大型科技業的創辦人，例如亞馬遜(Amazon)和臉書(Facebook)母公司Meta平台。

新稅制能防止富裕家庭將未實現投資所得分成多年實現，也能防止富裕家庭利用複雜的減、免稅制度來避稅。白宮表示，「億萬富豪最低所得稅制事實上是要求這些家庭，在一些所得未實現時就預先繳稅」。

白宮在聲明中指出，這項新稅制只會影響到全美0.01%的家庭，其中半數以上的新增稅收將由美國約700名億萬富豪(淨資產超過10億元)家庭負擔。

新計畫不會豁免特定資產類別，但對無流動資金的納稅人會有特殊規定；納稅人不必每年對非流動資產進行估值，可以推遲利息等稅收，直到納稅人死亡或出售資產。

此提案是拜登向富人徵稅的最新舉措，將改變所得對稅賦的定義，打造不同的稅務結構，在納稅人的資產銷售之前，也能為政府帶來收益。

拜登這項新計畫與過去幾種富人稅的特色不同，例如年度富人稅或資產銷售課稅等。

民主黨籍聯邦參議員、國會參院金融委員會主席魏登(Ron Wyden)對於他提出的計畫表示，「拜登的計畫與『億萬富豪所得稅』(Billionaires Income Tax)不同，但都是朝相同方向前進。」

根據拜登的計畫，如果資產價值降低，未來稅率就會調降，反之，資產增加額會調高稅率，資產銷售也會影響最低稅率調整。

白宮過去也曾想在納稅人離世時，對其未實現資本利得課稅的計畫，招致民主黨強烈反對，但白宮依然支持這些理念。

魏登的提案則更聚焦億萬富豪的未實現資本利得，此案雖然獲得拜登支持，但去年秋季未獲同黨眾議員青睞。

拜登的版本以最低稅額設計，可能在目前分裂的國會受挫，但如果明年參院或眾院，甚至兩院都變成共和黨占多數，要通過法案會更加困難。

拜登 白宮 富人稅

上一則

奧斯卡／史密斯「王者」登基 雀絲坦「神聖」封后

下一則

烏指普亭想分割烏克蘭 採南北韓模式 一分為二

延伸閱讀

拜登民調創新低 馬克宏：我不會用「屠夫」稱普亭

拜登民調創新低 馬克宏：我不會用「屠夫」稱普亭
超級富豪注意 拜登鎖定700人課新稅 全部所得須繳20%

超級富豪注意 拜登鎖定700人課新稅 全部所得須繳20%
布林肯稱無意使俄政權更迭 馬克宏：別與俄淪口舌相爭

布林肯稱無意使俄政權更迭 馬克宏：別與俄淪口舌相爭
白宮國安顧問示警：俄國可能入侵北約盟邦

白宮國安顧問示警：俄國可能入侵北約盟邦

熱門新聞

買還是別買？一名男性在梅西百貨挑選衣服，物價飆高影響消費者購物行為。（美聯社）

部分商品漲太多 消費者不買了 店家被迫降回原價

2022-03-21 07:36
前國家安全顧問波頓。Getty Images

普亭和習近平有何不同？前白宮國安顧問波頓精闢解析

2022-03-26 08:22
俄羅斯入侵烏克蘭已長達數周，近期外界皆認為俄羅斯軍隊的進度停滯不前，不過最新消息指出俄軍已經接獲命令告知「戰爭結束日」。（美聯社）

最後通牒 俄軍傳接最終命令 「戰爭結束日」曝光

2022-03-24 22:24
圖為加拿大駐北京使館豎立挺烏克蘭的立牌。(美聯社)

烏克蘭戰爭啟示 也可能是今日俄羅斯明日中國

2022-03-20 13:47
中國東方航空公司一架波音737客機21日在廣西斷崖式墜機，搜救人員在現場找尋黑盒子下落。(新華社)

東航斷崖式墜機疑點多 彭博：俯衝落地前機速逼近音速

2022-03-22 20:51
新墨西哥州州長考慮發放每位州民250元，圖為州民在機場辦理手續。（路透）

紓困抗通膨 12州擬直接發現金 緬因州最慷慨

2022-03-25 09:38

超人氣

更多 >
奧斯卡／威爾史密斯衝上台打人 全因老婆被揶揄

奧斯卡／威爾史密斯衝上台打人 全因老婆被揶揄
不滿紐約中餐館服務 女顧客揮拳毆打員工

不滿紐約中餐館服務 女顧客揮拳毆打員工
上海「封城」？居民足不出戶 南加華人跟著慌了

上海「封城」？居民足不出戶 南加華人跟著慌了
美知名學者：與普亭相較 習近平比較聰明

美知名學者：與普亭相較 習近平比較聰明
林志玲當媽後首露面 嘟嘴曬自拍照洩「真實近況」

林志玲當媽後首露面 嘟嘴曬自拍照洩「真實近況」