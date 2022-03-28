拜登擬開徵20%超級富人稅 將影響2萬戶年收億元家庭

拜登的新富人稅計畫，半數以上的新增稅收將由美國約700名億萬富豪(淨資產超過10億元)家庭負擔。(路透)

白宮 26日表示，拜登 總統28日將宣布新的富人稅 計畫，徵稅對象為年收入超過1億元的家庭，確保全美最富裕的國民至少繳納每年所得及資產增長價值的20%稅率。

華爾街日報(WSJ)報導，這項提案將影響約2萬個家庭，且只適用總所得納稅比率未達20%的納稅人，總所得包括未實現資產收益，例如持有的股票和企業等。

白宮消息人士透露，此計畫是年度預算案的一環，未來十年將為國庫賺進約3600億元的收益，形同將部分人的個人所得稅率從37%提高至39.6%。

拜登新計畫的最大收益將來自多年來的未實現利得，對象囊括大型科技業的創辦人，例如亞馬遜(Amazon)和臉書(Facebook)母公司Meta平台。

新稅制能防止富裕家庭將未實現投資所得分成多年實現，也能防止富裕家庭利用複雜的減、免稅制度來避稅。白宮表示，「億萬富豪最低所得稅制事實上是要求這些家庭，在一些所得未實現時就預先繳稅」。

白宮在聲明中指出，這項新稅制只會影響到全美0.01%的家庭，其中半數以上的新增稅收將由美國約700名億萬富豪(淨資產超過10億元)家庭負擔。

新計畫不會豁免特定資產類別，但對無流動資金的納稅人會有特殊規定；納稅人不必每年對非流動資產進行估值，可以推遲利息等稅收，直到納稅人死亡或出售資產。

此提案是拜登向富人徵稅的最新舉措，將改變所得對稅賦的定義，打造不同的稅務結構，在納稅人的資產銷售之前，也能為政府帶來收益。

拜登這項新計畫與過去幾種富人稅的特色不同，例如年度富人稅或資產銷售課稅等。

民主黨籍聯邦參議員、國會參院金融委員會主席魏登(Ron Wyden)對於他提出的計畫表示，「拜登的計畫與『億萬富豪所得稅』(Billionaires Income Tax)不同，但都是朝相同方向前進。」

根據拜登的計畫，如果資產價值降低，未來稅率就會調降，反之，資產增加額會調高稅率，資產銷售也會影響最低稅率調整。

白宮過去也曾想在納稅人離世時，對其未實現資本利得課稅的計畫，招致民主黨強烈反對，但白宮依然支持這些理念。

魏登的提案則更聚焦億萬富豪的未實現資本利得，此案雖然獲得拜登支持，但去年秋季未獲同黨眾議員青睞。

拜登的版本以最低稅額設計，可能在目前分裂的國會受挫，但如果明年參院或眾院，甚至兩院都變成共和黨占多數，要通過法案會更加困難。